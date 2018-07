Nuovo ds in casa Project

Mirco Mancin presidente del :”La prossima stagione sarà una sfida importante, abbiamo ridisegnato il progetto, e l’ambizione di tutti noi è quella di scalare le categorie della pallavolo femminile, naturalmente collegata alla strutturazione di un settore giovanile che diventi punto di riferimento del movimento pallavolistico deltino.

PORTO TOLLE - PORTO VIRO - TAGLIO DI PO (RO) - A poco più di un mese dall’inizio della preparazione in vista della prossima stagione sportiva la dirigenza del Project Star Volley ha le idee chiare sulla strada da percorrere, una strada che vuole essere quella da protagonista e che dunque deve mettere tutti i tasselli delle varie squadre al posto giusto, a partire dall’organigramma societario.

Il primo colpo riguarda proprio il rafforzamento della struttura dirigenziale con l’attribuzione dell’incarico di direttore sportivo a Mauro Rocchi che pronuncia le sue prime parole in veste ufficiale: “Sono estremamente contento e orgoglioso di questa possibilità che mi è stata data dalla dirigenza, non sarà sicuramente un avventura facile, ma come sempre mi metterò all’opera con il massimo dell’impegno e della volontà come del resto ho sempre fatto. Stiamo lavorando in questi giorni per definire il programma della prossima stagione, di certo saremo impegnati in quasi tutte le categorie.”

“Sono molto contento di questa nuova avventura – ha commentato coach Dario Bovolenta – è un’importantissima occasione e darò tutto me stesso per raggiungere quanto prima l’obbiettivo propostomi dalla Società: puntare al salto di categoria. Sapere poi che la società, con cui collaboravo già come istruttore di Beach, mi ha fortemente voluto non può che farmi piacere e, non nascondo che, tra i motivi che mi hanno spinto ad accettare questa nuova e avvincente sfida, ci sia il fatto che Project stia puntando si, alla creazione di una promettente prima squadra che sia un mix di esperienza, qualità e freschezza giovanile, ma anche che stia facendo crescendo un gruppo di atlete che fanno ben sperare nel futuro. Non vedo l’ora, a questo punto di cominciare a lavorare.”

Sandro Donà, Vicepresidente Project: “Ci aspetta una stagione molto impegnativa, praticamente non abbiamo mai smesso, siamo stati impegnati con le nostre ragazze nella Coppa Veneto Beach e con gli allenamenti delle varie squadre. E’ stato un periodo intenso ma devo dire che siamo a buon punto, la prima squadra di coach Bovolenta è definita, e per le altre, Under 12, 13, 14, 16, 18 e probabile Seconda Divisione, stiamo definendo con il Ds, Mauro Rocchi gli ultimi tasselli. Avevamo dei dubbi sull’utilizzo delle palestre, ma con la collaborazione dell’assessore Gazzola e del consigliere Bergo abbiamo trovato gli spazi nel Palazzetto di Rosolina, con la palestra di Taglio di Po non ci sono problemi, stiamo aspettando la disponibilità del Palazzetto e della palestra di via Gramsci a Porto Viro ma spero non ci siano grossi problemi.

“Per tutta la società – commenta il presidente Mirco Mancin - la prossima stagione sarà una sfida importante, abbiamo ridisegnato il progetto, e l’ambizione di tutti noi è quella di scalare le categorie della pallavolo femminile, naturalmente collegata alla strutturazione di un settore giovanile che diventi punto di riferimento del movimento pallavolistico deltino. Oltre a Mauro stiamo investendo anche sui quadri tecnici ne è la dimostrazione l’arrivo di Dario Bovolenta come coach della Prima Divisione, una persona che con la sua esperienza e umanità ci può far ulteriormente crescere. Credo che alle conferme e insieme agli altri inserimenti che opereremo sia una chiara dimostrazione della direzione verso cui la società sta operando per sostenere un progetto ambizioso come il nostro”.