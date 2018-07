Prosegue la striscia positiva

Luca Sini nella categoria junior ha vinto la medaglia d’argento nei 100 dorso in 1’01’’2 e quella di bronzo nei 200 dorso in 2’14’’34. Alessio Fiorucci nella categoria cadetti ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 farfalla in 2’16’’45.

ROVIGO - Si sono conclusi I campionati regionali di nuoto di categoria e assoluti, per la Rovigonuoto sono arrivate una medaglia d’argento e due di bronzo. I campionati regionali sono stai un ottimo test in vista dell’ultimo importante impegno di questa stagione che sono i campionati italiani di categoria di metà agosto.

I campionati regionali si sono svolti nelle piscine di Montebelluna, Monastier, Verona e Treviso ottima l’organizzazione del comitato regionale veneto e delle società ospitanti. Luca Sini nella categoria junior ha vinto la medaglia d’argento nei 100 dorso in 1’01’’2 e quella di bronzo nei 200 dorso in 2’14’’34. Alessio Fiorucci nella categoria cadetti ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 farfalla in 2’16’’45. Ecco gli altri risultati degli atleti della squadra assoluti della Rovigonuoto ai campionati regionali: Kevin Bonavigo categoria ragazzi 17° nei 100 rana in 1’14’’41; Emma Canova categoria ragazzi 14^ nei 50 farfalla in 32’’44; Giulia Maggio categoria junior 8^ negli 800 stile libero in 9’23’’55, 5^ nei 400 stile libero in 4’33’’92, 14^ nei 200 stile libero in 2’12’’67, 17^ nei 100 farfalla in 1’12’’21 e 26^ nei 100 stile libero in 1’01’’83; Valentina Maggio categoria ragazzi 6^ negli 800 stile libero in 9’26’’74, 7^ nei 400 stile libero in 4’38’’97 23^ nei 200 stile libero in 2’16’’85 e 27^ nei 100 farfalla in 1’12’’59; Simone Braggion categoria ragazzi 42° nei 100 stile libero in 58’’13 e 28° nei 200 stile libero in 2’07’’63; Anna Tosini categoria junior 6^ nei 400 misti in 5’14’’36, 8^ nei 200 misti in 2’32’’78, 9^ nei 200 farfalla in 2’33’’9, 15^ nei 100 farfalla in 1’10’’40 e 21^ nei 200 stile libero in 2’17’’68; Valentino Aggio categoria ragazzi 4° negli 800 stile libero in 8’45’’85, 4° nei 1500 stile libero in 16’40’’83 e 10° nei 400 stile libero in 4’21’’29; Edoardo Canova categoria junior 25° nei 50 farfalla in 28’’29; Andrea Loro categoria ragazzi 8° nei 200 farfalla in 9’02’’33, 8° negli 800 stile libero in 9’02’’33 e 12° nei 1500 stile libero in 17’37’’11: Alessio Fiorucci categoria cadetti 4° nei 400 stile libero in 4’14’’68, 4° nei 200 stile libero in 2’01’’99 , 7° nei 50 stile libero in 25’’43 e 4° nei 200 misti in 2’20’’78; Luca Sini categoria junior 4° nei 50 dorso in 28’’29.