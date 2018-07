I danni della tempesta: “Definitivamente azzerate le colture in campo aperto" 

Se il maltempo di lunedì 16 luglio è stato un disastro per il territorio di Lusia, quello di sabato 21 ha aggravato ulteriormente la situazione tanto da rinnovare, da parte del sindaco Luca Prando, la richiesta di stato di crisi ed invitare l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan a far visita alle aziende maggiormente colpite



LUSIA (RO) - Il territorio di Lusia è stato fortemente colpito dagli eventi calamitosi sviluppatisi nei giorni del 16 e 21 luglio arrecando notevoli danni soprattutto alle aziende agricole.

Oltre a chiedere lo stato di crisi alla Regione Veneto sia per la giornata del 16 luglio (LEGGI ARTICOLO) che per quella del 21, ha ritenuto doveroso invitare l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan a far visita nei prossimi giorni alle aziende maggiormente colpite nel paese “al fine di rafforzare la vicinanza al territorio della Regione Veneto e per studiare insieme le possibili azioni e proposte di aiuto concreto”.

Il settore dell’agricoltura, principalmente composto da piccole aziende già notevolmente in grande difficoltà, “stenterà a ripartire non per carenza di volontà ma per le difficoltà di circostanza, non ultimo la mancanza di immediata liquidità”.

“L’evento di sabato 21 luglio, probabilmente di intensità superiore a quello avvenuto il 16 luglio, ha definitivamente azzerato le colture in campo aperto e arrecato ulteriori danni alle strutture agricole”.

L’amministrazione comunale ha sensibilizzato BancaAdria, istituto di credito cooperativo del territorio sempre disponibile e sensibile alle problematiche locali, a mettere in campo una linea di credito agevolata.

Stiamo già operando nel territorio per rimuovere gli alberi abbattuti e sistemare quanto danneggiato in territorio pubblico. Gli uffici comunali sono a disposizione per raccogliere ogni tipo di segnalazione al fine di evitare disagio e disservizio agli utenti.