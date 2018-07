Sempre in prima linea nel momento del bisogno  

Molte le chiamate, ma gli interventi veri e propri sono stati una trentina per i vigili del fuoco in provincia di Rovigo, colpita ancora sabato 21 luglio ancora da una ondata di maltempo che ha interessato principalmente le zone dell’Altopolesine



ROVIGO - Un fine settimana di intenso lavoro per i vigili del fuoco dopo il forte nubifragio che si è scatenato nel tardo pomeriggio di sabato 21 luglio (LEGGI ARTICOLO) in diverse zone del Veneto, tra cui anche il Polesine.

Per quanto riguarda la provincia di Rovigo, come ha spiegato l'ufficio Comunicazione in emergenza e relazioni esterne della Direzione interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, “sono stati effettuati circa 30 interventi a fronte di oltre un centinaio di chiamate dal pomeriggio di sabato per piante e pali cartellonistica su sede stradale e prosciugamento. Al momento dell’invio delle squadre le situazioni erano già risolte”.

In comuni colpiti maggiormente sono stati Rovigo, ma soprattutto quelli dell’Altopolesine come Lendinara, Badia Polesine, Villanova del Ghebbo, Stienta, Loreo. Tutte le richieste sono state evase.

A livello regionale, sono stati 260 gli interventi specifici dovuti al maltempo che ha imperversato, nel suo passaggio, per un quarto d'ora circa.