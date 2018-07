"Un centinaio gli alberi caduti. Operativi con priorità su tutto ciò che pende"

Danni importanti (VEDI LE FOTO) causati dalla violenta manifestazione atmosferica di sabato 21 luglio, raffiche orizzontali di vento a velocità sostenute assieme a pioggia e grandine (LEGGI ARTICOLO)



LENDINARA (RO) - “Siamo ancora operativi nell’intervenire sul territorio, chi vuole un po’ di legna si faccia avanti volentieri”. Sdrammatizza così il sindaco di Lendinara Luigi Viaro, la situazione di disagio che si è creata nel proprio comune, con il nubifragio che si è scatenato nel pomeriggio di sabato 21 luglio.

Più che la pioggia, intensa ma concentrata, i problemi maggiori li hanno creati le fortissime raffiche di vento e, dove è caduta, la grandine. A Lendinara il vento ha fatto volare via alcuni dei lampioni in vetro, scaraventandoli a decine di metri, abbattendo, nelle zone più periferiche, anche qualche palo. Distrutto anche uno dei grandi vetri della tromba delle scale dell'ex ospedale, con un infisso caduto su un'auto in sosta. In quel quarto d’ora poi sono caduti alberi a macchia di leopardo su tutto il territorio, due, grandissimi, anche in Riviera San Biagio.

Ed è proprio su questi che l’amministrazione ha deciso di intervenire, dopo il vertice operativo che si è tenuto nella mattinata di lunedì 23 luglio: “Sono un centinaio gli alberi caduti - evidenzia Viaro - ora la nostra priorità è mettere in sicurezza il territorio partendo proprio con gli interventi su piante, semafori e poi la cartellonista stradale”. Il Comune non è solo: “Ci hanno dato disponibilità per lavorare due imprese locali”.

I danni sono molti, “solo come primo intervento di messa in sicurezza stiamo parlando di decine di migliaia di euro; sicuramente questo maltempo non ci serviva”. Il Comune di Lendinara in ogni caso può anche contare sull’aiuto della Regione Veneto che già la scorsa settimana, in occasione della tempesta del 16 luglio, aveva già dichiaro lo stato di crisi assieme ad altri comuni altopolesani.