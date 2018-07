Ivan Travaglini conquista Gaibledon

64 gli iscritti totali, 30 i terza categoria presenti e 8 regioni rappresentate. Numerosi infatti gli atleti che hanno percorso centinaia di cilometri per giocare sull'erba naturale: da Asti, Napoli, Roma, Coriano, Parma, Milano e dal Trentino.

GAIBA (RO) - Ivan Tagliavini 3.2 del Circolo Tennis Reggio Emilia è il nuovo campione del rodeo di terza categoria di Gaibledon 2018 su erba naturale. In finale l'emiliano ha sconfitto Federico Gozzi 3.3 del Tennis Decima, che si è arreso dopo 4 vittorie consecutive nella giornata di domenica 22 luglio.

Nelle semifinali hanno rispettivamente estromesso dal torneo Massimiliano Mandrioli 3.1 del TC Nettuno di Bologna e Federico Catalano 3.3 del TC Pioltello di Milano.

A premiare i finalisti e gli assistenti di gara Sabrina Magon e Andrea Rossi, Massimo Borgato delegato FIT di Rovigo insieme al "capo gardener" Matteo Bizzi ed al Presidente del TC Gaiba Elia Arbustini.

64 gli iscritti totali, 30 i terza categoria presenti e 8 regioni rappresentate. Numerosi infatti gli atleti che hanno percorso centinaia di cilometri per giocare sull'erba naturale: da Asti, Napoli, Roma, Coriano, Parma, Milano e dal Trentino.

Da segnalare la cavalcata di Andrea Stella 4.6 di Vicenza che è entrato nel tabellone di terza per la prima volta in carriera ed i tennisti locali Giovanni Pizzarulli e Davide Bassan del TC Gaiba per l'ottimo torneo. Davide 4.2 ha perso infatti solo agli ottavi dal futuro vincitore Tagliavini dopo 4 vittorie in tabellone che gli consentiranno di diventare terza categoria FIT.

Giacomo Diegoli 4.1 del TC Finale Emilia ha anch'esso lasciato il segno nel rodeo, proveniendo dalle qualificazioni e raggiungendo i quarti di finale.

Elia Arbustini, presidente TC Gaiba: “Complimenti a Ivan Tagliavini il nuovo campione di Gaibledon e al finalista Federico Gozzi per l'ottimo torneo. Una finale tutta emiliana che ci rende orgogliosi per l'interesse dimostrato da atleti anche al di fuori della regione Veneto. Grazie a tutti i tennisti che hanno disputato con sportività ed entusiasmo contagioso il rodeo sull'erba naturale. Ringrazio infinitamente i giudici arbitri Sabrina Magon e Andrea Rossi del CT Rovigo per l'impagabile supporto e professionalità durante il weekend che è stato piuttosto critico per il maltempo. Grazie a Massimo Borgato onnipresente alle nostre iniziative e che ci ha onorato per le premiazioni.

Una menzione speciale per Francesco Liparuli, il tennista che ha percorso più cilometri per giocare a Gaiba, addirittura da Napoli, e per i tennisti di Roma Lorenzo Middei, Riccardo Faiella, Ginaluidi Di Cesare e Guido Rocca.

Il rodeo di terza categoria di Gaibledon ha siglato l'epilogo della stagione 2018. Siamo molto felici per i risultati che abbiamo raggiunto quest’anno. Per la prima volta abbiamo accolto giocatori internazionali che hanno scelto Gaiba per preparare Wimbledon, sia italiani che dalla Croazia, Russia e Taiwan. Il torneo Playgrounds Open ha avuto un respiro altrettanto internazionale con giocatrici provenienti anche dalla Serbia e dalla Lettonia che hanno innalzato il livello della manifestazione. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno sostenuto le nostre iniziative con coraggio su tutti Playgrounds che ha dato il nome alla manifestazione, la Regione Veneto con l’assessore Cristiano Corazzari per il costante supporto, così come la Federazione Italiana Tennis in particolare Massimo Borgato e Gianfranco Piombo del comitato regionale. Vorrei ringraziare di cuore tutto lo staff per l’abnegazione e la professionalità crescente con la quale ha affrontato le sfide del 2018. In primis i Gardeners: Matteo Bizzi, Mattia Marella, Giacomo Fantini, Giacomo Papola, Nicolò Rosini, Marco Corazzari, Federica ed Alessandra Gaito, Vanessa Gherlinzoni, Mattia Bozza, Davide Bassan, Luca Martignago. Lo staff dei volontari: Giulio Fantini, Marco Rossetti, Cinzia Pacchiella, Ambra Valeriani, Mara Gurzoni, Claudia Alberti, Vianella Quaiotti, Lucia Puleo, Manuela Sitta, Monica e Cosetta Alberti. E naturalmente il direttivo del TC Gaiba: Matteo Cervato, Eleonora Gaito, Fabio Molinari, Alessandro Soffritti, Amadeus Zanella e Nicola Zanca. Siamo stati molto soddisfatti delle sinergie che si sono perfezionate con le strutture locali, dalla Villa Ottoboni Fiaschi, all’ospitalità dell’Hotel Unaway di Occhiobello ed il Ristorante Bonello, e la ristorazione con l’Agriturismo Fondo Madonnina e il Ristorante Da Rico di Gaiba. La soddisfazione degli atleti da tutta Italia e degli ospiti professionisti presenti nel corso della stagione ci dà la motivazione per allargare ulteriormente l’orizzonte. Ora puntiamo a rinnovare i tappeti erbosi e migliorare il centro sportivo coinvolgendo la Regione Veneto e le istituzioni locali per poter ospitare gli atleti della nazionale nel 2019 per prepare Wimbledon proprio a Gaiba.”