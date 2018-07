Febbre del Nilo, "che sta facendo la Regione Veneto?"

Se il Veneto è ricordata come una delle regioni in cui la sanità è uno dei fiori all’occhiello “altrettanto vero è il fatto che non si leggono notizie sulle azioni da attivare sul virus West Nile” secondo la consigliere regionale pentastellata Patrizia Bartelle che chiede a Luca Zaia e giunta cosa stanno facendo per combattere la febbre del Nilo

ROVIGO - “Siamo alle solite. Da circa dieci anni a questa parte si parla di West nile e dell’importanza delle azioni di prevenzione. E nonostante il Veneto sia, secondo l’istituto superiore di sanità, una delle regioni con aree endemiche con tanto di casi invasivi riportati nelle pagine di cronaca, altrettanto vero è il fatto che non si leggono notizie sulle azioni da attivare in merito, da parte della regione Veneto”.

Esordisce così la consigliera penta stellata Patrizia Bartelle sugli ultimi avvenimenti che stanno toccando il Veneto ed il Polesine dove si sono presentati ben cinque casi in poche settimane, gli ultimi due nella giornata di martedì 24 luglio. “La giunta regionale si affanna tanto a portare in palmo di mano la sanità veneta e ora più che mai Zaia, in vista dell’approvazione del piano socio sanitario regionale, si preoccupa di diffondere le specificità ed eccellenze sanitarie venete”.

La consigliere Bartelle ritiene che sarebbe ora che Zaia e la sua giunta rendessero conto ai cittadini di cosa stanno facendo per combattere la febbre del Nilo, “malattia in grado di mettere in serio pericolo la salute dei polesani e di tutti i veneti”. Nei prossimi giorni depositerà un’interrogazione in merito.