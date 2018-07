Spaccio di droga tra Adige e Po: quasi 14 anni di condanne in sei 

Sei condanne in abbreviato, un patteggiamento, tre assolti e tre posizioni “congelate” poiché i soggetti sono irreperibili. Gli altri, 17 imputati, sono stati rinviati a giudizio: questo l’esito dell’udienza preliminare nei confronti di 30 persone che erano stati beccati per spaccio di cocaina e hashish dalla polizia di Rovigo. L’operazione della squadra mobile si procurò i complimenti del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia (LEGGI ARTICOLO)



ROVIGO - Una delle più importanti inchieste sullo spaccio di cocaina e hashish condotte dai poliziotti della squadra mobile nella provincia di Rovigo con allora capo Bruno Zito (LEGGI ARTICOLO), mercoledì 25 luglio è passata davanti al giudice per l’udienza preliminare.

Sei condanne in abbreviato, un patteggiamento, tre assolti e tre posizioni “congelate” poiché i soggetti sono irreperibili. Tutti gli altri, 17 imputati, sono stati rinviati a giudizio di fronte al collegio per spaccio di droga con inizio del dibattimento fissato per il 19 marzo 2019. Questo l’esito del giudice per l’udienza preliminare Alessandra Martinelli.

I reati sono stati commessi tra Adige e Po nella provincia di Rovigo prevalentemente nell’area di Badia e Lendinara ma non solo. Tutto era partito dal monitoraggio di un cittadino marocchino residente in Polesine, indiziato di spaccio al dettaglio di cocaina. Questo primo input investigativo aveva consentito agli inquirenti di svelare, secondo la loro ricostruzione, una rete di spaccio ramificata in mezza Italia, con Italiani e marocchini in grado di smerciare 400 chili di hashish e una trentina di cocaina (LEGGI ARTICOLO). Per eseguire tutti gli arresti ottenuti dagli investigatori della squadra mobile di Rovigo nella notte tra l’11 e il 12 ottobre 2016 era stato necessario mobilitare 360 uomini, coordinati a livello centrale dallo Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine del ministero dell'Interno. Nell'ambito dell'indagine coordinata dal sostituto procuratore Sabrina Duò, furono eseguite 53 misure cautelari: 18 custodie cautelari in carcere, 15 ai domiciliari, 20 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. In tutto 73 le perquisizioni. Alle quali vanno aggiunti 22 arresti in flagranza di reato, avvenuti durante l’attività investigativa, che portarono al sequestro di due chili di cocaina e di un quintale di hashish. In tutto, come detto, furono impiegati 360 poliziotti, 8 cani antidroga e un elicottero (LEGGI ARTICOLO).

Di 30 imputati del 25 luglio sono risultati: quattro polesani, un padovano, un emiliano, una toscana residente in Sicilia e poi tutti gli altri cittadini del Marocco molti dei quali all’epoca dei fatti risultavano residenti in Polesine o nei dintorni.

Non condannato per aver accettato una pena concordata tra lui e il pubblico ministero, con avallo del Gup, F.U., 45 enne di Lendinara. Per lui un anno di detenzione e 2 mila euro di multa. Pena sospesa grazie alla condizionale, quindi niente carcere.

Le condanne sono toccate a sei degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, cioè di saltare il dibattimento in cambio dello sconto di un terzo della pena.

Si tratta di R. Z., 34 anni, di Badia Polesine, per lui 5 anni e 2 mesi più 2 mila 400 euro di multa; G.E. D.L., 45 anni, residente a Bologna, un anno e 10 mesi più 6 mila 600 euro (pena sospesa); S.E., 42 anni, residente a Rovigo, 2 anni e 6 mesi e 8 mila 650 euro di multa; K. E.H., 39 anni, di Ostiglia, 10 mesi e mille euro (pena sospesa); B. L. 35 anni, di Pozzuoli, in provincia di Napoli, un anno e 2 mesi con 1.200 euro di multa (pena non sospesa); S. M., 29 anni, residente in Marocco, 2 anni e 2 mesi con 4 mila euro di multa.

I tre imputati che hanno scelto l’abbreviato con successo, ottenendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto sono: Y.N., 30 anni, residente a Masi; A. E. H., 48 anni, di Sermide e A. E. M, 30 anni, di Castiglione delle Stiviere.

Per i tre resisi irreperibili la loro posizione è stata stralciata e verranno processati soltanto una volta rintracciati da parte delle forze dell’ordine.