“E’ il sogno della mia vita”. Il neo prefetto uscirà da palazzo e parlerà ai cittadini

ROVIGO -Una donna di 52 anni, napoletana, che sembra avere bene chiaro il suo futuro non dimenticando la famiglia ed i suoi due figli. Nel suo curriculum ci sono incarichi di prestigio che lei ha raccontato con molta semplicità e solarità, nonostante davanti alla porta del suo ufficio ci fossero due uomini a scortarla. Ora è prefetto.“Questo mio sogno è nato perché quando ebbi 18 anni conobbi un prefetto che mi colpì davvero molto: era una figura carismatica, una presenza che ispirava fiducia. Ed oggi mi sento una privilegiata per aver raggiunto l’obiettivo - afferma -. La mia è stata sicuramente una vita di sacrifici, raggiungere l’obiettivo ha richiesto impegno e dedizione 24 ore al giorno. Con i miei figli, abituati fin da piccoli alla mia assenza fisica, cerco di essere molto presente come mamma”.La De Luca, nata “occasionalmente” come ha precisato a Benevento, ha frequentato le scuole a Napoli, il liceo scientifico e l’università di Giurisprudenza, ma le specializzazioni le ha fatte a Catania perché collaborava con l’università. De Luca è anche avvocato abilitato alla professione specializzata in scienze delle pubbliche amministrazione, governo e gestione d’imprese ed ha fatto docenze di diritto costituzionale.Molti gli incarichi ricoperti, a partire dal Piemonte “sono stata capo di gabinetto ad Asti dove ho affrontato l’alluvione del ’94. Mi sono occupata un po’ di tutto perché seguivo anche l’antimafia e il comitato sicurezza - racconta -. Poi sono stata trasferita all’Ufficio studi del Ministero per un anno, poi alla Prefettura di Viterbo come Capo di gabinetto. A seguire il primo incarico di capo segreteria, il ruolo che ho svolto per più tempo lavorando con cinque segretari e un ministro, sono stata a capo delle relazioni sindacali, ufficio legislativo oltre ai numerosi incarichi ‘in trincea’., uno sciolto per infiltrazioni mafiose, gli altri ordinari ma comunque legati a problematiche di criminalità, in uno di essi sono ancora commissario.”.De Luca ha avuto modo di venire a Rovigo due volte per impegni lavorativi, “ma non vedo l’ora di conoscerla bene”. E non vede l’ora di instaurare un rapporto con i cittadini tanto da proporre un incontro con loro al teatro Sociale per parlare delle problematiche quotidiane: “Vorrei sottolineare che il Prefetto è qui per loro, io sono sempre stata tra la gente e continuerò a farlo - afferma -. I cittadini devono sapere che la prefettura è un punto di riferimento. Purtroppo noi paghiamo spesso il fatto che all’esterno non si sa cosa fa la Prefettura, ma facciamo un servizio alla collettività. Noi portiamo le istanze della comunità locale al centro, allo Stato. Mi piacerebbe molto organizzare delle serate aperte magari a teatro, aperte alla cittadinanza che potrà rivolgere tutte le sue domande direttamente a me. Sarò un interlocutore sempre presente e sempre attento”.Infine ritorna a raccontarsi come persona, “mi ritengo bravissima a cucinare, mi rilassa molto anche dopo lunghe giornate di lavoro. Non ho un piatto in particolare, so cucinare un po’ tutto e molto bene, soprattutto le specialità napoletane. I miei amici e la mia famiglia possono garantire - sorride - Nel mio tempo libero amo leggere, soprattutto romanzi e thriller, ed amo andare al cinema. Qui purtroppo non c’è ed è un peccato. Amo viaggiare, l’ho fatto molto sia per lavoro, con ben 200 missioni estere, ma anche per passione. Se potessi prendere l’aereo andrei sicuramente negli Stati Uniti, amo New York ma andrei a vivere a Los Angeles. Il posto più bello al mondo resta la mia Italia, la amo, nel bene e nel male è varia sotto ogni punti di vista”.