Altri due rinnovi

Natalino Tumiati, vicepresidente del Delta Volley, esprime così la sua gioia per i rinnovi di Maniero e Trolese: “Sono davvero contento che Massimo Maniero e Carlo Trolese abbiano dato la loro disponibilità a rimanere. Per noi sono come due di famiglia ormai, il loro contributo sarà importantissimo non solo in campo, ma anche all'interno dello spogliatoio. In questo senso credo che aver mantenuto buona parte dell'ossatura del gruppo dello scorso anno possa aiutarci a trovare più velocemente la chimica di squadra”.

PORTO VIRO (RO) - Ci sono le firme: Massimo Maniero e Carlo Trolese hanno rinnovato il loro contratto con il Delta Volley e, dunque, disputeranno anche la prossima stagione in maglia nerofucsia. Si tratta di due conferme fondamentali dal punto di vista tecnico e umano, che cementano un gruppo a cui mancano ormai soltanto pochi puntelli.

Arrivato a gennaio di quest'anno, nel giro di pochi mesi Maniero è diventato, a suon di schiacciate, uno degli idoli del Palasport di Porto Viro. Utilizzabile sia come posto due che come posto quattro (e all'occorrenza anche al centro), il gigante dell'Alva Inox ha alle spalle una lunghissima militanza in Serie B (quasi 20 campionati e tre promozioni dalla B2 alla B1), oltre ad un passaggio in Serie A1 (nel 2008/2009) tra le fila della Pallavolo Padova.

Trolese, classe '90, può essere considerato, invece, un autentico veterano del Delta, viste le tre stagioni trascorse alla corte del Presidente Veronese, tutte in Serie B. Nel curriculum del centrale chioggiotto anche due campionati di B2 disputati con il Volley Sottomarina Chioggia – società in cui ha iniziato a giocare a pallavolo – e le esperienza in Serie C con le casacche di Volley Clodia (con cui ha vinto la Coppa Veneto 2013/2014) e Abc La Fenice.

“Ho scelto di nuovo Porto Viro perché la società - comment Massimo Maniero: la piazza e la città sono fantastiche. L'anno scorso non sono arrivati i risultati che speravamo, quest'anno vorrei riuscire ad esaudire i miei desideri e chiudere la carriera qui conquistando la promozione in A2 e la Coppa Italia. Oltre a quanto ho detto poco fa, mi piace sottolineare la professionalità e allo stesso tempo l'umanità che contraddistinguono tutto lo staff del Delta: persone splendide come il presidente Veronese, il vicepresidente Tumiati e il direttore sportivo Pavan sono ormai entrate a far parte della mia vita, per questo tengo in modo particolare a ripagare la loro fiducia. Spero di essere subito in forma e di poter offrire un contributo importante alla squadra, quale che sia il ruolo in cui verrò utilizzato. Darò tutto me stesso, come giocatore e come persona, anche per i nostri tifosi, che ci hanno sempre aiutato, e che voglio ringraziare per il supporto”.

Tutta la grinta di Carlo Trolese: “La società ha voluto fortemente la mia riconferma e questo mi fa molto piacere, mi sento una parte importante del gruppo, del club e del progetto – dice –. Al mio quarto anno in nerofucsia, voglio raggiungere risultati ambiziosi, ovvero vincere la Coppa Italia e il campionato, per arrivare finalmente in A2. L'obiettivo personale è riuscire a trovare più spazio rispetto alla scorsa stagione: credo e spero che sarà così”.