Le meraviglie del Polesine in Diversamente Veneto 

ROVIGO - Continua con grande successo la trasmissionedel digitale terrestre e condotta da Jesusleny Gomes, la camminatrice brasiliana d’origine e veneta d’adozione che questo inverno ha incantato migliaia di followers (quasi 17 mila) su facebook, raccontando in diretta la sua avventura, a piedi, da sola, attraverso tutto il Veneto.Nella puntata Jesusleny farà tappa a, presidente del Sindacato del Tempio della Beata Vergine del Soccorso e in procinto di costituire l’associazione “Amici del tempio della Rotonda”. Egli racconterà la straordinaria storia che ha dato origine a una delle chiese più emozionanti, sia dal punto di vista artistico che da quello religioso, di tutto il Veneto. Parleremo dell’affresco che riporta l’immagine di Maria con in braccio Gesù bambino e dei suoi meravigliosi miracoli sulla strada tra la gente e nel corso di una storica pestilenza. L’immagine miracolosa di Maria da un semplice capitello lungo la strada vicino agli orti dei frati minori compagni di San Francesco, è diventata il fulcro della chiesa meravigliosa chiamata il, conosciuta da tutti comeInsieme a Jesusleny Gomes si scopriràcon i suoi 1769 scalini e come questo campanile saluti l’arrivo dei nuovi nati con un concerto festoso dedicato per le nascite e per le adozioni, e di come le campane di questa chiesa del 1594 fossero le prime ad annunciare il “mezzodì” in città attraverso la sua meridiana che misurava con i raggi del sole, il mezzogiorno astronomico.Nella puntata non mancherà la visitaa cavallo e della storia che racconta il suo trasferimento da Roma a Rovigo perché l’artista l’ha realizzata in sfregio alla monarchia. Jesusleny racconterà l’origine della Fiera del, che si celebra annualmente nella città chiamataIl viaggio proseguirà alla scoperta del Polesine e dei suoi prodotti tipici: Jesusleny accompagnerà il pubblico a conoscere gli aspetti più straordinari di