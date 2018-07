Chi produce riso e barbabietole sarà aiutato 

Saranno 22 i milioni nel 2019 che arrivano dalla conferenza Stato-Regioni per il comparto della barbabietola da zucchero ma anche per le aziende che producono riso nel Delta del Po. Per il presidente di Coldiretti questa modifica del regime dei sostegni è un positivo va libera



ROVIGO - Aumenteranno del 35 per cento gli aiuti ai bieticoltori e risicoltori polesani. La commissione Politiche agricole della conferenza Stato-Regioni ha, infatti, dato il via libera allo schema di decreto del Mipaaf che aumenta il sostegno per il comparto della barbabietola da zucchero, passando dagli attuali 16 milioni ai 22 milioni di euro nel 2019, ma anche le aziende che producono riso nel Delta del Po potranno beneficiare di un incremento del premio accoppiato.

“Siamo soddisfatti che la Regione abbia accolto le nostre istanze – ha commentato Carlo Salvan presidente di Coldiretti Rovigo – perché si tratta di due settori strategici per il Polesine che stanno attraversando un periodo di difficoltà legato anche alla concorrenza di prodotti stranieri”. Importazioni che mettono a dura prova due settori storicamente eccellenti per la provincia, ma anche per il Veneto.

“La Regione aveva già stanziato un contributo per ogni ettaro coltivato a barbabietola su sollecitazione di Coldiretti – ha sottolineato il presidente Salvan - riconoscendo l’impegno dei coltivatori polesani che negli ultimi anni, nonostante le difficoltà, hanno continuato con impegno l’attività in questo settore ritenendolo ancora strategico per la fornitura di zucchero in nome delle buone prassi agronomiche. È stato compiuto ora un ulteriore passo avanti che premia l’eccellenza”. Tale scelta, infatti, conferma che la bietola è una coltura da rinnovo e rafforzando il suo inserimento nella rotazione agraria si sfrutteranno gli effetti benefici sulla fertilità del terreno. “Anche il riso del Delta – ha concluso Carlo Salvan – ha una qualità riconosciuta e grazie all’impegno di Coldiretti è stata di recente ottenuta l’obbligatorietà dell’indicazione d’origine in etichetta, ma questo incremento del sostegno fortifica l’attività di valorizzazione e tutela, anche perché non dimentichiamo che solo l’estate scorsa i nostri risicoltori lottavano con l’innalzamento del cuneo salino, dovuto all’importante siccità che aveva colpito il nostro territorio”.