Giornata calda all’autodromo 

Un appuntamento che dura quattro giornate, all’Adria International Raceway è in corso la quinta rova del campionato Italiano Aci Karting. Sabato 28 si è iniziato con le manche di qualifica. Il lungo week end si concluderà la domenica con gara 1 e gara 2.

ADRIA (RO) - Giornata dove tutto è filato liscio a Cavanella Po, dove sorge l’Adria International Raceway. Quinta prova del campionato Italiano Aci Karting. Il programma lungo l’arco di quattro giorni è iniziato giovedì 26 luglio con le prove libere, è proseguito nella giornata di venerdì 27 ancora con le prove libere il mattino e con i tempi di qualificazione nel pomeriggio, mentre nella giornata di sabato 28 si è iniziato con le manche di qualifica. Il lungo week end si concluderà la domenica con gara 1 e gara 2.

Al termine delle manche di qualificazione, il migliore nella 60 Mini è risultato il norvegese Martinius Stenshome (Parolin-TM) davanti all’inglese Irfan Coskun (Parolin-TM) e al belga che corre con licenza italiana Ean Eyckmans. Nella Junior Rok c’è davanti a tutti il brasilianno Matheus Alvarenga Morgatto (Parolin-Vortex) davanti all’italo-americano Ugo Ugochukwu (Tony Kart-Vortex) e all’ucraino Vyacheslav Putyatin (Parolin-Vortex), sempre nella Rok, ma Senior, davanti a tutti c’è Pietro Delli Guanti (Exprit-Vortex) seguito da Maciej Szyszko (Kosmic-Vortex) e da Kacper Szczurek (Kosmic-Vortex). Ludovico Edoardo Villa (TB Kart-Iame), Michael Paparo (Birel Art-Iame) e Francesco Pulito (Top Kart-Iame) – tutti italiani - sono i primi tre della X30 Junior.



Per quanto riguarda la X30 Senior ecco altri tre italiani: Luigi Coluccio (Birel Art-Iame), Lorenzo Ferrari (Parolin-Iame) e Danny Carenini (Tony Kart-Iame) sono ai primi tre posti. Miglior tempo di Alessandro Brigatti nella Naskart. Notevole, a titolo di cronaca, la prestazione del pilota polacco della 60 Mini, Karol Pasiewicz (Energy-TM) che recuperando 17 posizioni nella manche finale di repechage si è guadagnato un posto per gara 1 e gara 2 di domenica. Per gli amanti delle statistiche, da ricordare che il costruttore veneto Parolin, con sede a Romano d’Ezzelino in provincia di Vicenza, ha conquistato otto vittorie su 10 gare nella 60 Mini, la categoria riservata ai ragazzini tra i 9 e i 12 anni. Da ricordare anche che nella squadra guidata da Albino Parolin corre Brando Badoer, figlio di Luca, già pilota di F1 che ha terminato la carriera in Ferrari in veste di collaudatore quando in squadra c’era Michael Schumacher, del quale è uno degli amici fidati. Il pilota di Montebelluna ha lavorato a lungo come collaudatore sulle vetture con le quali poi il pilota tedesco ha vinto alcuni dei suoi 7 titoli mondiali. Ricordiamo che nessuno ha fatto meglio di lui. Già che stiamo parlando di F1, ricordiamo che a Adria nel week end è in gara anche Lorenzo Patrese, figlio di Riccardo, uno dei piloti più longevi della storia della F1. Il papà – tra l’altro – non è presente in quanto è stato chiamato dalla Honda a guidare nella 24 ore di Spa in Belgio. Per il padovano si tratta di un ritorno alle corse. Un’occasione alla quale non ha saputo dire di no. Il programma di domenica 29 luglio inizia alle 8.00 con i warm up mentre alle 9.40 iniziano le gare. Si parte con la X30 Junior e quindi, a seguire, X30 Senior, 60 Mini, Rok Junior, Rok Senior e 125 Master. Nel pomeriggio si corre per gara 2 a partire dalle 13.55 con lo stesso programma del mattino. La giornata dovrebbe terminare attorno alle 17.00