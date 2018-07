Proliferazione zanzare, “Cosa farà la nuova giunta?”

Non risultano eseguite le indicazioni delle linee operative per la lotta alla zanzara, così la minoranza del comune di Porto Tolle ha protocollato una interpellanza nella quale chiede all’amministrazione se intende adottare provvedimenti per contraste le proliferazione della zanzare



PORTO TOLLE (RO) - Le zanzare, oggi come non mai, sono diventate il nemico numero uno in Polesine. Considerato che in questo periodo in Veneto ed in provincia di Rovigo il virus West nile si sta diffondendo sul territorio i consiglieri di minoranza di Porto Tolle Claudio Bellan, Cosetta Nicolasi, Michela Ferrarese, Silvia Siviero e Valerio Gibin hanno protocollato una interpellanza per capire se l’amministrazione intende adottare provvedimenti per contraste le proliferazione della zanzare poiché “non ci risulta siano state eseguite le indicazioni delle linee operative per la lotta alla zanzara”.

Tra questi un piano per evitare il rischio di contagi, se e che tipo di interventi sono stati effettuati dall’Ulss 5 Polesana, se sono stati fatti dei controlli nel Comune alla ricerca di eventuali focolai larvali, se sono presenti trappole entomologiche, se e in che tempi l’amministrazione intende intervenire su aree pubbliche più o meno frequentate come, ad esempio, i parchi giochi e le piste ciclabili e se si intende o meno effettuare una ordinanza che obblighi ad adottare comportamenti corretti per combattere l’infestazione delle zanzare.