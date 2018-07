All’Iras arriva il commissario del commissario

Tiziana Stella, commissario straordinario dell’Iras dal 2016 ha raggiunto il limite dei due mandati e per questo la Regione del Veneto, non potendo prorogare oltre l’incarico di Stella ha nominato Rodolfo Fasiol nuovo commissario dell’ipab



ROVIGO - All’Iras di Rovigo arriva il commissario. Ancora. Non sono bastati due anni di commissariamento, ancora troppo poco credibile la possibilità di governo dell’ente con un cda di nomina del sindaco del capoluogo. La Regione Veneto nomina Rodolfo Fasiol, ex direttore generale dell’Ater di Rovigo, nuovo commissario straordinario, scelto dalla giunta regionale del Veneto, per proseguire con il risanamento dell’Iras di Rovigo.

Il Comune di Rovigo non è riuscito ad imporsi ed esprime dei nomi credibili per il cda dell’ente e pertanto la Regione, non potendo prorogare la nomina di Tiziana Stella, commissario straordinario dell’Ipab polesana dal 2016 e che ha raggiunto il limite dei due mandati, ha dovuto individuare una nuova figura.

L’ingegner Fasiol, nato a Lendinara 63 anni fa, attualmente dirigente tecnico dell’Ulss Polesana e progettista e collaudatore di numerose strutture sanitarie e assistenziali, è stato nominato su proposta dell’assessore al sociale Manuela Lanzarin.

“La prosecuzione della gestione commissariale – commenta l’assessore Lanzarin – si rende necessaria perché il lavoro di risanamento gestionale dell’ente non è ancora concluso e, in particolare, resta da ancora aperto il problema del futuro di Casa Serena, la cui proprietà immobiliare è del Comune di Rovigo, e dei conseguenti rapporti tra Ipab e amministrazione comunale”.