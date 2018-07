Semaforo rosso del sindacato al Dg dell'Ulss5

Servizi al collasso per mancanza di personale, riduzione delle impegnative sanitarie alle case di riposo, mancanza di strategia per gli ospedali del Polesine: per questi motivi secondo la Cgil di Rovigo il direttore generale Antonio Compostella non meriterebbe il massimo dei voti



ROVIGO - “Nel sistema sanitario e socio sanitario del Polesine tutto va bene? Oppure le cose vanno male ma forse non è colpa della direzione generale che, su mandato ed obiettivi della nostra regione Veneto, ha agito tanto bene da ottenere il massimo dei voti? Non lo capisco”.

Sono le domande che si pone Davide Benazzo, rappresentante Fp Cgil, esprime una netta contrarietà alla posizione assunta dalla conferenza dei sindaci in merito all’operato del direttore generale Antonio Compostella che ha ricevuto il massimo dei voti (LEGGI ARTICOLO).

“Forse i Sindaci non sono d’accordo con quanto sta succedendo alla nostra sanità, dove chiaramente il tutto è il risultato delle stesse direttive ed obiettivi regionali, ma siccome il dottor Compostella li ha applicati benissimo merita comunque il massimo dei voti.... pure questa non la capisco. - afferma - Servizi al collasso per mancanza di personale, basti pensare che nell’area delle medicine mancano almeno 9 medici, il consultorio e la tutela minori (servizio che i Sindaci hanno delegato all’Ulss) dove per la carenza di personale si rischia l’interruzione di pubblico servizio. Le case di riposo che si sono viste ridurre le così dette impegnative sanitarie senza chiare motivazioni con riflessi drammatici sui bilanci e perciò su lavoratori e famiglie, la mancanza di strategia che ha visto l’apice con la chiusura del punto nascite di Adria, l’ospedale di Trecenta dove sulla carta molto si è programmato, ma che continua ad essere l’ombra dell’ospedale che potrebbe essere, l’ospedale di Rovigo che rischia il declassamento con la drammatica situazione successiva che porterebbe alla perdita delle alte specialità e lo spostamento del baricentro sanitario del Polesine verso Padova con i conseguenti riflessi negativi per il nostro territorio e per i cittadini. Ma la conferenza dei sindaci dà il massimo dei voti al direttore generale”.

Benazzo ci tiene a sottolineare come non ci sia nulla contro Compostella “ma sicuramente quanto sta succedendo alla nostra sanità e al nostro socio sanitario non può determinare una valutazione positiva. - commenta - O la Cgil vede una realtà diversa, ma da quanto percepiamo dai lavoratori e dai Cittadini siamo in buona compagnia, o la scelta della conferenza dei sindaci fa a pugni con quanto si sta dicendo e nulla ha a che fare con una posizione politica chiara e precisa su cosa il territorio chiede per i suoi cittadini in merito a sanità e sociale”.