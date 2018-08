Amichevole a stelle e strisce

Il Baseball Softball Club Rovigo abbraccia i ragazzi dell'Usa Team Caliendo. Due amichevoli di lusso con la selezione Under 15 a stelle e strisce. E venerdì torna il "Città di Rovigo" con i tornei di Under 12 e Under 14

ROVIGO - Baseball a stelle e strisce sul diamante di via Vittorio Veneto. E’ iniziata martedì la visita della delegazione statunitense ospite del Baseball Softball Club Rovigo. Un appuntamento atteso da tutto il batti e corri rossoblù, ma non certo una novità. Sono ormai dieci anni che la società rodigina nel periodo estivo accoglie a braccia aperte giovani giunti in Polesine dagli Usa.

In totale sono circa 800 gli sportivi d’Oltreoceano che hanno avuto la possibilità di visitare per qualche giorno Rovigo, intrecciando esperienze e rapporti con i ragazzi e le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo. Per questi ultimi si è sempre trattato di imperdibili occasioni anche per testare il proprio inglese, un aspetto che sta molto a cuore del club, come dimostrato dalla collaborazione esistente con la Oxford School di Rovigo.

Questa volta le porte dell’impianto della Tassina si sono aperte al Usa Team Caliendo, selezione proveniente dal Nord-Est degli Stati Uniti. Circa 40 persone, tra giocatori Under 15, allenatori e genitori. Grande festa sul diamante, ma anche sana competizione. Ieri sera, infatti, la selezione americana Under 15 ha incrociato le mazze con i pari età del Baseball Softball Club Rovigo dando vita a un’amichevole di lusso. Per la cronaca il successo è andato ai padroni di casa (6-3), ma in realtà a vincere sono stati tutti, come testimoniato dai tanti applausi che hanno caratterizzato la riuscita cena al campo. Il 1 agosto la replica. Usa Team Caliendo torna in campo per affrontare una selezione veneta Under 15. La prossima settimana, il 9 e 10 agosto, sono in programma altri due test match di softball tra le ragazze statunitensi Under 15 e una rappresentativa veneta della stessa categoria.

La visita della delegazione americana si inserisce nella cornice offerta dal 24esimo Torneo “Città di Rovigo” – Trofeo Itas Assicurazioni (LEGGI ARTICOLO), altro appuntamento imperdibile nella ricca estate rossoblù. Con la vittoria dei ragazzi del Nettuno lo scorso weekend è andato in archivio il tabellone dedicato agli Under 15. Dal 3 al 5 agosto spazio ai tornei Under 12 (Rovigo, Brescia, Buttrio, Bolzano e Junior Alpina Trieste) e Under 14 (Rovigo, Cairese, Athletics Bologna e Padova). Ancora un fine settimana di grande baseball giovanile a Rovigo.