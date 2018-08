E’ stata dimora di Lord Byron, per un giorno apre le porte al pubblico

Visite guidate alla villa, giardino e cappella ma anche momenti di poesia, culinari e giochi si terranno alla Tenuta Ca' Zen di Taglio di Po, scelta per l’appuntamento Fai un giro in Villa proposto dai giovani del Fai del Veneto



TAGLIO DI PO (RO) - Ritorna sabato 11 agosto “Fai un giro in Villa”, il festival laboratorio del vivere la villa veneta organizzato a livello regionale dai gruppi giovani del Fai del Veneto con l'obbiettivo di invitare tutta la popolazione a riscoprire quegli ambienti che il tempo e la storia ha reso esclusivi ma che in realtà sono, e devono essere, parte del vivere quotidiano perchè custodi nella cultura.

La tappa si svolgerà presso la Tenuta Ca' Zen di Taglio di Po e vedrà attivi tutti i giovani volontari del gruppo rodigino. Sono previste visite accompagnate alla villa settecentesca, al giardino e alla cappella ma anche momenti di poesia con le opere del poeta Lord Byron, che a Villa Ca' Zen ha soggiornato, e attività ludiche con il gruppo Rosa D20 che propone la riscoperta di tantissimi giochi di società con cui il pubblico potrà divertirsi e trascorrere un pomeriggio diverso all'aria aperta.

Rimanendo immersi nel giardino della tenuta la serata in villa ospiterà alle 19.30 il concerto "Cosmo, Architettura e Ambiente" di Franco Guidetti e Brunello Gentile, chitarra e poesie, organizzato in collaborazione con Avis comunale di Taglio di Po e la Proloco. Al termine del concerto la giornata si concluderà con un rinfresco gestito dall’azienda agricola La Galassa e con le visite serali alla Villa. Un giornata studiata per permettere a tutti i visitatori di vivere Tenuta Ca' Zen come casa propria, immersa nel Polesine che identifica e vicina al fiume che ha costruito la storia del Polesine.

Il gruppo Fai Giovani di Rovigo aprirà le porte dalla villa dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 21.30. La partecipazione all’iniziativa “Fai un giro in villa” prevede un contributo a partire da 5 euro (3 euro per gli iscritti Fai) chiesto dai volontari all’ingresso di ogni villa. In continuità con il 2017 i contributi raccolti saranno destinati al recupero della malga e dei pascoli di Monte Fontana Secca e Col De Spadaròt, beni del Fai a Quero Vas, provincia di Belluno.