Nessuna novità, il Comune sapeva già tutto da marzo

ROVIGO - Le richieste di allestire iluna park nel piazzale del Censer secondo l’amministratore Giuseppe Toffoli sono semplicemente incompatibili con l’ordinaria attività del polo di servizigià in occasione dell’accordo per la realizzazione del luna park di primavera.Ci sono state già evidenziate, anche in forma scritta, dai laboratori di ricerca e dalle start up insediate serie preoccupazioni sul fronte della sicurezza, oltre che disagi legati al blocco “forzato” delle attività e per taluni della produzione, soprattutto in occasione del luna park d’autunno per le operazioni di sgancio e adeguamento dell’impianto alla quantità di energia elettrica richiesta.Pertanto, anche a fronte del previsto ulteriore ed imminente incremento degli insediamenti all’interno dei padiglioni cui si collegherà inevitabilmente un maggiore utilizzo delle zone esterne,“La richiesta avanzata all’amministrazione comunale - scrive Toffoli - si fonda su una realtà profondamente mutata nel corso degli anni e che oggi ospita l’università con oltre 2.000 studenti, la biblioteca universitaria, i laboratori di ricerca, un incubatore di imprese certificato, un qualificato servizio di bar e ristorazione, oltre all’intero complesso fieristico e convegnistico. A ciò si aggiungono nuove iniziative tra le quali Cinecolonne che riaprirà in autunno con proposte innovative che coinvolgeranno anche le scuole.Le attività sopra citate, su cui sono state investite energie e risorse, sono inconciliabili con la presenza in loco del luna park in occasione del quale, sempre più, si è assistito a situazioni di degrado e di inciviltà imputabili non certamente agli operatori.Non sono mancati episodi di micro e macro criminalità puntualmente denunciati alle forze dell’ordine, vedi incendi ai cassonetti, taglio di manichette, manomissione degli estintori, tentativi di furto negli uffici oltre a risse culminate, qualche edizione fa, con l’accoltellamento di una giovane.Appare evidente come simili situazioni, oltre a danneggiare le strutture, mettano a repentaglio la sicurezza e l’integrità di tutti coloro, in primis gli studenti universitari, che vivono ogni giorno il quartiere”.