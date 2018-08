Per i medici, Adria non si deve chiudere

Con dati alla mano, dalle distanze, al numero di parti, ai servizi offerti fino al riconoscimento del Bassopolesine come zona disagiata Francesco Noce, presidente l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Rovigo invita le istituzioni a non chiudere il punto nascita dell’ospedale di Adria



ROVIGO - Ad un mese circa dalla notizia della chiusura del punto nascita di Adria da parte del Comitato percorso nascita nazionale (LEGGI ARTICOLO) , che comunque è ancora operativo dopo l’ultimo incontro tra i sindaci del Delta ed il ministro Giulia Grillo (LEGGI ARTICOLO), decide di intervenire l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Rovigo rappresentato da presidente Francesco Noce.

E’ stata inviata una lettera al ministro della Salute Giulia Grillo, al presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, all’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, al direttore generale dell’Ulss 5 Polesana Antonio Compostella, al sindaco di Rosolina e presidente della Conferenza dei sindaci del Delta Franco Vitale nella quale vengono spiegati motivi per cui il punto nascita non ha motivo di chiudere.

In primis sono stati evidenziati tutti i fattori già ribaditi dai sindaci del Bassopolesine: le distanze da percorrere, qualora si dovesse procedere alla chiusura, su alcune delle strade più pericolose d’Italia, come la Romea, l’estensione del territorio e le difficoltà climatiche, come la nebbia.

Successivamente elenca una serie di dati: “il punto nascita ha effettuato 410 parti nell’anno 2017 ed oltre 200 nel primo semestre 2018, numero non distante da quelli previsti dalle disposizioni del Comitato percorso nascita nazionale del Ministero; rispetta tutti i parametri di sicurezza previsti dalle normative com ala guarda h24 di ostetricia, anestesia, ginecologi, pediatria e assicura tutti gli accertamenti e cure ritenuti necessari essendo dotato delle strumentazioni e dell’organizzazione adeguate; è dotato di vasca per il parto in acqua, garantisce il parto in analgesia, è dotato di personale medico, ostetrico e infermieristico di altra professionalità” dando quindi garanzie sia per le partorienti che per i neonati.

Noce infine fa presente come “la zona del Bassopolesine e del Delta del Po è riconosciuta zona disagiata alla stregua delle zone montane”. Per tutti questi motivi confida nell’interessamento delle istituzioni affinché la richiesta possa essere accolta.