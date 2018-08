REGIONE DEL VENETO Il consiglio regionale approva il trasferimento dalle Province alla Regione delle competenze in materia di caccia e pesca Un referato in meno per i consiglieri di Palazzo Celio

Con l'obiettivo di assicurare l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini ed al territorio, ha deciso di assumere le funzioni precedentemente delegate alle province di caccia e pesca

ROVIGO - Le competenze di caccia e pesca passano dalla Provincia alla Regione. Il consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge n. 356 che prevede il “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30”. Relatore in aula della legge è stato il presidente della terza commissione permanente del consiglio regionale Sergio Berlato. A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 56 del 2014 (meglio nota come legge Del Rio) le Province hanno subito un grave danno organizzativo e funzionale che ha provocato il venire meno della garanzia di veder assicurati i servizi essenziali ai cittadini di pubblica utilità. La Regione, con il preciso intento di assicurare l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini ed al territorio, ha deciso di assumere le funzioni precedentemente delegate alle province, tra le quali la caccia e la pesca. Alla provincia di Belluno, invece, anche in ossequio alla propria specificità e riconosciuta autonomia, sono state affidate le competenze gestionali con il mantenimento in capo alla Regione, delle competenze programmatorie e di controllo. 1 agosto 2018