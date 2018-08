Contatori elettronici per l’acqua: un appalto europeo per la ricerca di soluzioni Smart

Contatori intelligenti, è su questo che si basa il progetto Smart.Met che vede partecipare anche il consorzio Viveracqua a cui aderisce anche Acquevenete. In questi giorni è stato pubblicato il bando di gara rivolto al sistema industriale europeo per promuovere la ricerca e l’innovazione nel campo della telelettura. Una volta selezionata la tecnologia più adatta verrà applicata a tutte le famiglie

ROVIGO - Un gruppo di sette società di servizi idrici di cinque diversi paesi dell'Ue, facenti parte del consorzio del progetto Smart.Met, ha lanciato in questi giorni un bando di gara rivolto al sistema industriale europeo finalizzato a raccogliere nuove soluzioni tecnologiche smart per la misurazione dei consumi d'acqua.

A rappresentare l’Italia, in Smart.Met, è Viveracqua, il consorzio veneto dei gestori idrici, di cui Acquevenete fa parte, che collaborerà, fino al 2021, con altri partner europei di rilievo.

Smart.Met è un progetto ambizioso e virtuoso finanziato nell'ambito del programma di ricerca Horizon 2020 con un budget di 3milioni 240mila euro, che coinvolge Italia, Francia, Spagna, Belgio ed Ungheria e che mira a promuovere la ricerca e l’innovazione nel campo della telelettura, con l’obiettivo di individuare nuove tecnologie da applicare ai contatori intelligenti, per far sì che soddisfino pienamente le esigenze delle aziende idriche in termini di leggibilità, autonomia energetica, interoperabilità e riduzione dei costi.

“Un sistema smart di misurazione dei consumi idrici può rispondere alle sfide affrontate da molte utilities europee come i cambiamenti climatici o la gestione dell’obsolescenza dell'infrastruttura. - spiega Fabio Trolese presidente di Viveracqua - Fornendo dati accurati in tempo reale la misurazione smart conduce ad una migliore gestione quotidiana delle reti, ad una riduzione dei costi operativi, ad una migliore definizione delle priorità di investimento infrastrutturale e al miglioramento del servizio al cliente finale. Un vantaggio concreto non solo per le aziende che gestiscono il servizio pubblico, ma anche per i cittadini”.

Il progetto, avviato nel 2017, ha consentito di identificare i fabbisogni comuni delle utilities europee nella gestione del servizio all’utenza: sono state, inoltre, condotte consultazioni aperte di mercato rivolte al sistema industriale ed alla ricerca per analizzare le tecnologie già esistenti e le opportunità di possibile innovazione. Consultazioni che hanno evidenziato l’assenza di una soluzione idonea a soddisfare le esigenze espresse, soprattutto in termini di interoperabilità ed efficienza economica.