Dal punto luce all’occhio elettronico

Installare speciali videocamere di sorveglianza sui punti luce di alcune delle strade della città: questa la proposta che arriva dal consigliere comunale della Lega Fabio Benetti che dà uno spunto all’amministrazione per risparmiare ed avere al contempo una sicurezza adeguata



ROVIGO - Più sicurezza, ma anche servizi e tecnologia attraverso lampioni di nuova generazione. Il consigliere comunale della Lega Fabio Benetti interviene sulla questione della videosorveglianza in città dopo la notizia dell’esclusione di Rovigo dal bando ministeriale per un finanziamento proprio sull’installazione di occhi elettronici nei centri cittadini (LEGGI ARTICOLO).

“Ora l’intenzione dell’amministrazione è di partecipare ad un bando regionale simile - spiega Benetti - Parliamo di un progetto di 70 mila euro, 37 dei quali a carico delle casse comunali, già in difficoltà”.

Una cifra che secondo il consigliere comunale è possibile contenere utilizzando sistemi moderni e all’avanguardia, semplici da gestire e dal costo limitato. Nel dettaglio la proposta è di installare speciali videocamere di sorveglianza sui punti luce di alcune delle strade della città. Questi particolari occhi elettronici sono in grado di creare una rete Wi-Fi tra di loro, comunicando costantemente con una centrale operativa.

Le riprese permetterebbero così di sorvegliare più aree contemporaneamente, dando anche alle forze dell’ordine la possibilità di accedere al circuito di videosorveglianza.

Il tutto a costo zero, o quasi. “Allo stato attuale delle cose Rovigo è una delle città del Veneto con il canone tra i più costosi rispetto alla media e soprattutto è troppo oneroso per il tipo di servizio che ha. Risulta insufficiente ed inadeguato alle normali esigenze che una città capoluogo come Rovigo dovrebbe avere”.

Per questa ragione secondo il consigliere comunale l’amministrazione dovrebbe attivarsi per cercare di ottenere condizioni più vantaggiose, possibilmente attivando un programma di aggiornamento dei vecchi lampioni con l’installazione delle telecamere Wi-Fi.

“Io chiedo che il contratto attuale venga rimodulato in termini di servizi tecnici garantiti - sottolinea Benetti - Questo sistema ‘smart’ è già presente e attivo in moltissime altre città italiane, non richiede la sostituzione dei punti luci ma solo l’integrazione con un apposito dispositivo e aumenterebbe la sicurezza di tutti i cittadini. Per la città di Rovigo non sarebbero costi in più e potremmo allinearci a quanto viene speso nelle altre città capoluogo”.

Già con una trentina di telecamere sparse per la città si potrebbero avere i primi effetti positivi. Le forze dell’ordine avrebbero un ulteriore strumento per monitorare ed intervenire rapidamente quando necessario. Inoltre queste funzionerebbero come «hotspot», ovvero come un punto in cui viene garantito un accesso gratuito ad internet. Così sarebbe possibile coprire anche zone della città attualmente non collegate in rete con infrastrutture di nuova generazione, andando incontro alle esigenze di turisti e lavoratori.