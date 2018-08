La Monti Junior avrà una palestra grazie alla Fondazione Cariparo

Una bella notizia per la Monti Junior Rovigo, grazie al contributo della Fondazione Cariparo avrà una palestra. C’è il via libera dell’ente per l’impiego delle risorse destinate al Battaglini per la riqualificazione della tribuna Lanzoni e l’impianto di irrigazione, somma risparmiata in fase di aggiudicazione dei lavori

ROVIGO - Il presidente della Rugby Rovigo Delta, Nicola Azzi, lo aveva già annunciato il 16 luglio alla presentazione della stagione (LEGGI ARTICOLO), ma non erano note le modalità dell’intervento. La famosa palestra, quelle delle buche che ha scatenato un polverone che ha portato Francesco Zambelli alle dimissioni (LEGGI ARTICOLO) verrà sistemata.

Quella nuova e consegnata dal Comune di Rovigo grazie al prezioso contributo della Regione Veneto (LEGGI ARTICOLO) sarà gestita dalla Rugby Rovigo Delta che milita nel campionato di Top 12, i locali sono già in uso ad Elisabetta Peretto che collabora con la società rossoblù con attività mirata al recupero degli infortunati, nelle ore in cui la squadra non utilizza la struttura di fatto c’è un’attività privata. Viale Alfieri fa economia di scala per far quadrare i conti.

Monti Junior Rovigo che nel frattempo si è attivata per ripristinare quella vecchia, di concerto con Palazzo Nodari, e mettendoci anche del proprio.

“Proprio di ieri (giovedì 2 agosto, ndr) è l'autorizzazione della Fondazione Cariparo per poter utilizzare il ribasso d'asta per l'impianto di irrigazione - ha spiegato il vicesindaco Andrea Bimbatti - e per recuperare il vecchio spogliatoio che diventerà una piccola palestra per la Monti, come voleva la società. Quindi da parte nostra la stretta di mano che ci siamo dati al Battaglini circa un mese fa, vale ed è riconfermata, senza ricerca di polemiche a prescindere”.

E’ tutto collegato ai lavori di riqualificazione della tribuna Lanzoni (LEGGI ARTICOLO) e all’impianto di irrigazione, una priorità assoluta per l’ottenimento dell’agibilità e per il settore giovanile che ha utilizzato fino a pochi giorni fa spogliatoi obsoleti.

I lavori, sono finanziati interamente dalla Fondazione Cariparo, e costano 274 mila euro circa (oltre Iva al 10 %) con un considerevole risparmio per il Comune di Rovigo, la bellezza di 89 mila euro rispetto al bando originale che prevedeva € 345.705,19. Di qui l’opzione per l’utilizzo parziale della somma ed il via libera della Fondazione.

Giorgio Achilli