Restyling completato 

Anche in pieno agosto la Polisportiva Borsea non va in ferie e, organizza alcuni pomeriggi gratuiti con inizio alle ore 18.30, di allenamento-divertimento, per giovani delle annate 2004-2005-2006, con lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del calcio, perfezionare le abilità motorie e le conoscenze tecniche, trascorrere con gioia una sana, divertente e formativa esperienza, che si concluderà con l’immancabile partita e poi un fresco ristoro.

Per informazioni, telefonare ai seguenti numeri: 3482507435 o 3488799384.

ROVIGO - Il campo sportivo di via dell’artigianato, sede della Polisportiva Borsea, ha ottenuto, dai tecnici della Figc regionale, l’omologazione dell’impianto per poter ospitare gare in notturna. Infatti, i rilievi effettuati sui quattro pali dell’illuminazione, hanno superato i test relativi alla luminosità necessaria per le gare, iscrivendo così, per la prima volta, anche la sede rodigina di Borsea tra quelle che potranno ospitare gare di Coppa Veneto. “E’ una piccola soddisfazione anche questa - dice il presidente della Polisportiva Roberto Albertini -. Nei mesi scorsi abbiamo fatto alcuni lavori di restyling e la settimana scorsa i tecnici della Figc regionale, accompagnati dal delegato della Figc provinciale Luca Pastorello, hanno certificato l’efficienza dell’impianto d’illuminazione. Stiamo lavorando su più fronti, oltre a quello dell’impiantistica: il torneo settembrino, che di fatto anticipa l’inizio dell’attività agonistica, e la predisposizione delle varie squadre che, nelle nostre intenzioni, prevederebbero Piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. Ci stiamo lavorando assieme al direttivo e alle persone che sono vicine alla Polisportiva, che in un periodo non semplicissimo ci aiutano e ci spronano ad andare avanti”.

La familiarità che si respira nella Polisportiva è un elemento che rappresenta un valore aggiunto, in un periodo in cui la fanno da padrona unioni, fusioni, dove i grandi numeri, promessi e proposti, non sempre sono sinonimo di garanzia.

E a testimoniare ciò, ecco il messaggio che è giunto al presidente Albertini da parte di un ragazzo diventato…grande. “Presidente, volevo ringraziarla per questi 10 anni passati con voi. In questo lungo cammino di crescita non ho solo imparato a giocare, ma anche il rispetto delle regole e il valore dell’amicizia e del fare gruppo. Intraprendo un nuovo cammino portandovi nel cuore e mettendo a frutto i vostri insegnamenti. Grazie ancora di tutto”.

Piccolo è bello, potrebbe essere, quindi, lo slogan che fa al caso della Polisportiva Borsea, che ha già individuato le figure che seguiranno Esordienti, in Ciro Liotto, mentre gli Allievi saranno affidati a Paolo Monini, tecnico qualificato ed esperto, molto conosciuto in Polesine per i suoi trascorsi sia calcistici che da allenatore di settore giovanile.