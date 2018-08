Un braccio pesante per la Fruvit Rovigo, ecco Elena D’Iseppi: “Ho scelto Gs Fruvit perché ritengo che una stagione in una società di questo livello possa essere per me una grande occasione di crescita sportiva e personale. Dalla stagione mi auguro di confermare le attese e di poter dire di aver lavorato bene e in un gruppo unito”.

ROVIGO - Continua la presentazione della squadra che parteciperà al campionato nazionale di serie B2 femminile per la stagione sportiva 2018/2019, per il Gs Fruvit Rovigo ecco il terzo colpo di mercato, la schiacciatrice Elena D’Iseppi.

“E’ stato relativamente facile con Elena - le parole del direttore sportivo Luca Pregnolato, che prosegue “Veniva da una stagione particolare, l’avevamo seguita in un paio di gare la scorsa stagione, conoscevamo il suo potenziale. Nel ruolo di schiacciatrice eravamo scoperti, dopo la migrazione di Martina Casprini e la non conferma di disponibilità di una delle nostre senatrici storiche Eleonora Battistella, ci serviva un braccio pesante ed Elena, con i suoi 183 centimetri ha tutte le carte in regola per far bene”.

Elena D'Iseppi, classe 1998, nata a Venezia anche se per studio vive a Ferrara. Inizia a muovere i primi passi nella pallavolo nel 2005 e rimane ben sette anni a "casa" a Lido di Venezia nella società Pgs Hyades. Nella stagione 2012/2013 alla stagione 2014/2015 ho giocato all’Union Volley Jesolo, disputando le prime due stagioni in serie D contemporaneamente a tutte le categorie giovanili. In queste due stagioni è inserita nel gruppo selezione Regionale Fipav Veneto. Nell’ultima stagione a Jesolo debutta in serie B1 e in under 18, con la quale conquista il titolo Provinciale Fipav Venezia, il titolo Regionale Fipav Veneto accedendo alle finali nazionali a Crotone. Per la stagione 2015/2016 e successiva torna a Venezia, al Cus Venezia in serie D. La scorsa stagione, trasferita a Ferrara per studio, ha giocato in serie C con la società Volley nel cuore.