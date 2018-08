Ultima settimana per la parola Fine

Ultima settimana di interventi e di divieti di transito all’incrocio di via Verdi e via Dante dove saranno superati i problemi di visibilità



POLESELLA (RO) - Sta per completarsi l’opera di riqualificazione e messa in sicurezza del pericoloso incrocio di via Verdi e via Dante Alighieri a Polesella, intervento finanziato in quota parte dalla Regione Veneto.

Sistemati i marciapiedi e installati i semafori, la prossima settimana si completeranno i lavori di sistemazione del manto stradale, la collocazione dei dossi e la resinatura dell’incrocio con la segnaletica orizzontale e verticale. La polizia locale ha emesso apposita ordinanza che disciplina temporaneamente la circolazione stradale nell’area interessata dal cantiere. Dal 6 al 10 agosto sono stati istituiti un divieto di transito e un divieto di sosta in via Dante Aligheri fino all’intersezione con via Colombo da un lato e con Piazzale del Popolo dall’altro, in via Galilei e via Verdi.

“Invito i cittadini a portare un pò di pazienza per il disagio che sarà causato da un cantiere che però porrà la parola fine sui problemi di sicurezza dell'incrocio, - afferma il sindaco Leonardo Raito - un elemento qualificante della nostra programmazione e degli investimenti pubblici del nostro comune. Con l’installazione dei semafori, dei dossi e della nuova segnaletica orizzontale, la pericolosità di un’intersezione che aveva problemi di visibilità e che aveva visto diversi incidenti dovrebbe essere finalmente superata. Ringrazio i tecnici che stanno seguendo il cantiere per la celerità e le verifiche dell’intervento, una risposta concreta a quanto era stato evidenziato a più riprese dai cittadini”.