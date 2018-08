"Comune in perenne ritardo, in futuro chiediamo aiuto alla Regione"

Interventi importanti contro le zanzare con una programmazione che inizi già dai primi mesi dell’anno e che poi sia continua investendo dai 100 ai 200mila euro, oltre a delle agevolazioni per incentivare anche i privati ad effettuare i trattamenti: questa la proposta che arriva dal consigliere comunale Ivaldo Vernelli che assieme ad altri 10 consiglieri ha richiesto un consiglio monotematico in merito alla "Emergenza West Nile Virus”



ROVIGO - Lo aveva già annunciato nei giorni scorsi, proprio quando l’assessore all’ambiente e vicesindaco Andrea Bimbatti aveva annunciato le azioni anti zanzara straordinarie per agosto (LEGGI ARTICOLO) e la richiesta arriva nel giorno del primo episodio di West Nile nel comune capoluogo (LEGGI ARTICOLO).

Il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Ivaldo Vernelli sostenuto da altri 10 consiglieri Fabio Benetti, Benito Borella, Marco Bonvento, Andrea Borgato, Giorgia Businaro, Francesco Gennaro, Daniela Goldoni, Matteo Masin, Silvia Menon e Mattia Milan hanno richiesto una convocazione di consiglio monotematico in merito alla "Emergenza West Nile Virus”.

L’obiettivo è quello di approfondire le strategie di contenimento e di prevenzione della diffusione del West Nile virus, ormai endemica. Nella richiesta di convocazione chiedono siano presenti le autorità competenti della Regione del Veneto con l’assessore alla Sanità, Luca Coletto, o suo delegato, e dell'Ulss 5 Polesana direttore generale Antonio Compostella, o suo delegato.

In attesa di una conferenza stampa dove sarà approfondito il tema il consigliere Vernelli come a questa richiesta “possono aderire altri consiglieri comunali, non è questione di destra o sinistra ma vogliamo fra capire che servono trattamenti ben programmati per contrastare il problema”.

Vernelli infatti sostiene come il Comune “debba investire molto di più in questi interventi di disinfestazione mettendo a bilancio dai 100 ai 200mila euro, magari quelli che non servono per l’emergenza neve, e non qualche decina di migliaia come fatto fino ad ora. Inoltre i trattamenti devono essere devastanti, a partire già dai mesi di febbraio e marzo, e costanti. Le caditoie vengono pulite molto poco (LEGGI ARTICOLO) e servirebbe una frequenza più fitta con una pulizia che andrebbe fatta una/due volte all’anno e programmare poi anche il trattamento. Occorre un finanziamento regionale per tutte le aree endemiche. Ormai non serve fare un trattamento singolo”.

Il consigliere del M5s poi evidenzia come la questione non riguarda solo le pubbliche amministrazione ma anche i tanti cittadini privati: “altra richiesta è quella se si possono trovare delle agevolazioni per i privati che devono effettuare la disinfestazione a proprie spese e quindi invogliarli a fare il loro dovere” sull’esempio di Occhiobello dove le pastiglie antilarvali vengono distribuite gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta.

Vernelli afferma come il “Comune di Rovigo e la Regione stanno arrivando tropo tardi su una situazione che sta diventando endemica. Bisogna che la gente sia ragionevolmente preoccupata perché la situazione è diventata esponenziale e se non si fanno interventi di contrasto violenti in futuro ci troveremo in una situazione da terzo mondo. Siccome la Regione ha lavorato tanto per l’autonomia, oggi dimostri che è capace di gestire in autonomia questa emergenza”.