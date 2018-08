Nuovi parroci: la mappa completa dei trasferimenti

Già nei giorni scorsi da alcuni comuni erano giunte voci di diversi trasferimenti di parroci della diocesi di Adria e Rovigo. Il vescovo Pierantonio Pavanello li ufficializza che invita le comunità coinvolte ad accogliere con fiducia i cambiamenti dopo le osservazioni sollevate dai fedeli di Castelnovo Bariano (LEGGI ARTICOLO)



ROVIGO - “L’avvicendamento dei presbiteri negli incarichi pastorali, sia parrocchiali che diocesani, è un momento significativo e delicato della vita di una chiesa diocesana. Per un insieme di fattori diversi, quest’anno gli avvicendamenti coinvolgono un numero piuttosto elevato di presbiteri. Per la mancanza di nuove ordinazioni, da un lato, e per l’avanzare dell’età dall’altro, non è stato possibile limitarsi semplicemente a sostituire i precedenti titolari dei vari incarichi ma è stato necessario cercare soluzioni nuove.

Se ciò ha indubbiamente costituito una fatica in più, è stata anche un’occasione e uno stimolo per pensare all’assegnazione dei presbiteri nell’ottica di quel «nuovo volto della comunità cristiana» su cui abbiamo riflettuto durante questo anno pastorale”.

Sono le parole del vescovo della diocesi di Adria e Rovigo Pierantonio Pavanello che annuncia una serie di nomine di nuovi parroci, trasferimenti ma anche quattro accorpamenti tra parrocchie, andando a formare quattro nuove unità pastorali.

Si tratta delle parrocchie di Costa di Rovigo-Villamarzana-Gognano guidata da don Daniele Bragante, Ficarolo-Gaiba-Salara che sarà retta da don Massimo Guerra. Il provvedimento è stato preso per la richiesta di “pensionamento” avanzata sia da don Mario Carmignola, fin qui parroco di Gaiba e che andrà come collaboratore pastorale a Badia, che da don Giancarlo Crepaldi, che ha guidato la parrocchia di Ficarolo e d’ora in poi sarà collaboratore a Polesella.

La nuova parrocchia di Marchiona-Grillara-Piano frazioni di Ariano, formeranno un’unica unità pastorale con Rivà, retta da don Fabio Padovan. Monsignor Nazareno Merlo, che ha fin qui retto Grillara-Marchiona e Piano, invece, si ritirerà, mentre diventerà collaboratore pastorale in Cattedrale ad Adria don Vittorio De Stefani, che ha fin qui guidato la parrocchia di Santa Sofia di Lendinara oltre a quelle di Barbuglio e Saguedo. Queste parrocchie, con San Biagio di Lendinara e Molinella, saranno ora affidate a don Alberto Rimbano e don Michele Samiolo.

Tra gli altri spostamenti: da Corbola, se ne va don Graziano Giurati, che attraverserà tutto il Polesine per prendere servizio come parroco di Castelnovo Bariano e San Pietro. Le due parrocchie, infatti, saluteranno don Daniele Spadon, che sarà destinato nella vicina Occhiobello (con Gurzone e Santa Maria) assieme a don Nicola Albertin (LEGGI ARTICOLO). I due parroci sostituiscono don Guido Lucchiari, che è comandato, invece, nella parrocchia di San Pio X, nell’omonimo quartiere rodigino (LEGGI ARTICOLO). Da San Pio X, dunque, partirà don Rossano Marangon, destinazione Corbola e Santa Maria in Punta.

La catena di trasferimenti si innesca con la rinuncia all’incarico da parte di don Ferdinando Salvan, che lascia così le parrocchie di Trecenta e Sariano per divenire collaboratore dell’unità pastorale di Ficarolo, Gaiba e Salara. Al suo posto, da Pontecchio, arriverà don Claudio Ghirardello, che avrà competenza anche su Pissatola. A Pontecchio, destinato don Fabio Bolognesi, che sarà parroco anche della vicina Guarda Veneta. Don Bolognesi arriva dalla parrocchia di Lusia e Cavazzana, in cui sarà sostituito da don Antonio Rossi, fin qui parroco di Villamarzana.

L’unità parrocchiale della Commenda, a Rovigo, saluterà invece lo storico parroco Wanni Lauro Manzin, che ha rinunciato all’ufficio; mentre da Papozze se ne andrà don Stefano Maniezzo: per lui, in vista un incarico nel territorio della diocesi di Jesi, nelle Marche.

Due le nomine a vicario parrocchiale: don Nicola Brancalion per Adria Cattedrale e don Nicola Renesto per l’unità pastorale di Castelmassa. Negli uffici pastorali invece: monsignor Giulio Bernardinello come Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace e salvaguardia del creato, don Luca Borgna – Educatore del Seminario diocesano e incaricato per la Pastorale Vocazionale diocesana e don Enrico Turcato – Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile.

“Ringrazio tutti i presbiteri che hanno accettato di iniziare una nuova esperienza pastorale per la disponibilità a rimettersi in gioco per servire al meglio il Popolo di Dio. In particolare un pensiero riconoscente e carico di affetto a quanti per ragioni di età e di salute hanno lasciato il ministero di parroco rendendosi disponibili a continuare il ministero in altra forma.

Invito tutti coloro che sono coinvolti ad accogliere con fiducia i cambiamenti: anche se ci costa modificare le nostre abitudini, affrontare situazioni nuove è sempre uno stimolo a rinnovarci e a impegnarci a crescere nella corresponsabilità, sia tra preti che tra preti e laici.

A tutti preti, laici, religiosi/e chiedo di mettere al primo posto la preoccupazione di essere «discepoli missionari», cioè cristiani impegnati a seguire la Parola di Gesù e a trasmetterla con la propria vita. In particolare ai laici chiedo di stare vicino ai propri preti (a chi lascia la parrocchia come a chi arriva), accogliendo ciascuno con la propria originalità e le proprie qualità, offrendo la propria collaborazione e superando la logica del «si è sempre fatto così»”.