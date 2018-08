Attività molto intensa per il Centro Giovanile San Pietro di Adria, iniziative particolarmente apprezzate delle famiglie. In arrivo anche la nuova guida spirituale da Badia Polesine: don Nicola Brancalion, 31 anni, sacerdote dal 2015

ADRIA (RO) - Si è conclusa domenica 5 agosto la prima fase delle attività estive proposte dal Centro Giovanile San Pietro di Adria, rivolte ai ragazzi e ai giovani. Nei mesi di giugno e luglio, infatti, si sono svolti il grest, il camposcuola in montagna ed il campo mobile in Umbria fra Gubbio e Assisi.

Il Grest ha coinvolto circa 120 famiglie che hanno affidato i loro figli ai circacoordinati da don Luca e dagli educatori adulti. Momento forte delle settimane di grest sono state le gite, le attività negli spazi verdi della Città e la serata in Piazza nel primo venerdì d’estate. Poie animatori. Le montagne di Caviola, in provincia di Belluno, sono state la cornice della settimana trascorsa fra passeggiate, attività formative, momenti di preghiera e di sport.che si sono messi in cammino fra Gubbio e Assisi nella terra di S. Francesco e S. Chiara. Si può davvero dire che Assisi sia una delle capitali spirituali del mondo e i suoi santi hanno ancora molto da dire ai giovani di oggi. “Molto spesso ai ragazzi occorrono momenti e spazi per il silenzio, la preghiera e la riflessione – spiega Andrea, animatore del Centro – ingredienti che si trovano e si possono vivere pienamente nei luoghi della fede”. Molti i volontari che si sono resi disponibili per sostenere le attività, i laboratori, e le uscite: una presenza silenziosa ma importante per i giovani.Il mese di agosto per il centro San Pietro è un tempo propizio anche per un momento di pausa, a seguito di un periodo intenso di attività. L’oratorio osserverà una settimana di riposo. La riapertura sarà lunedì 20 agosto, giorno di partenza del“I Lupetti, le Guide e gli Esploratori monteranno le tende ai piedi del Monte Senario sulle colline del Mugello - dice Giulia, Capo scout - e avranno la possibilità di crescere nella fraternità, nella conoscenza del metodo scout e nella vita spirituale”.C’è attesa in via Pignara anche per l’arrivo della nuova guida spirituale dell’oratorio adriese. Dopo 6 anni di presenzavicario Parrocchiale della Cattedrale, è stato chiamato dal Vescovo Pierantonio ad essere Educatore presso il Seminario di Rovigo.sacerdote dal 2015, entrato in seminario dopo il diploma di ragioneria ed una esperienza lavorativa in banca. “Nelle prime settimane del prossimo mese don Nicola sarà in mezzo a noi – dice l’Arciprete della Cattedrale Monsignor- per proseguire l’impegno educativo del Centro Giovanile, assieme agli educatori, agli animatori ed ai catechisti, che in questi ultimi anni tanto hanno dato ai giovani della comunità.”