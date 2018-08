Prima uscita stagionale per i Bersaglieri

Mancherà qualche big e i due nuovi acquisti Thor Hlavorsen e Piero Dominguez, ma il test di sabato 11 agosto al Battaglini è importante per Umberto Casellato che, rispetto alle stagioni passate, vuole cambiare volto ai Bersaglieri. Gioco di movimento e meno tattico sfruttando il pacchetto come piattaforma e non come unica arma. Avversario di turno la Nazionale della Polonia del coach irlandese Duaine Lindsay. Kick off alle ore 19 e 30, aperta solo la tribuna Quaglio, costo del biglietto 5 euro.

ROVIGO - C’è attesa per la nuova FemiCz Rovigo di Umberto Casellato. Gioco più brioso la parola d’ordine. Lo si è già visto in allenamento, ma in partita ci sono anche gli avversari. Nel rugby d’agosto il risultato conta poco, non a Rovigo. Nella passata stagione un problematico precampionato fece storcere il naso sin da subito, ma i conti si fanno alla fine, ovvero a maggio. Bersaglieri che in settimana hanno avuto modo di allenarsi anche con Fabio Ongaro (LEGGI ARTICOLO), il nuovo consulente della mischia, ma del Benetton Treviso e chiamato per un paio di mesi, in attesa di decidere chi sarà il tecnico degli avanti.

Primo avversario di stagione la Polonia (LEGGI ARTICOLO), a Rovigo c’era già stata nel 1980 per incontrare la Nazionale, proprio al Battaglini. Altri tempi quanto la città in mischia contava ancora in ambito nazionale, e con una presenza quasi costante nella stanza dei bottoni della Federazione.

Ci saranno diverse assenze sul fronte rossoblù, il sudafricano Thor Hlavorsen e il nuovo mediano d’apertura Piero Dominguez (figlio di Diego LEGGI ARTICOLO) devono ancora arrivare in città, lo faranno verosimilmente a fine agosto. Non sarà del match anche Riccardo Brugnara, permit player con il Benetton Treviso, ma non in formazione nell’amichevole con i Worcester Warrios venerdì sera, assenti pure anche Gianmarco Piva e Francesco Modena impegnati con la Nazionale U20. Indisponibili invece capitan Ferro, Momberg, Pomaro, Nibert, Van Niekerk e Antl, solo per quest’ultimo il recupero è ipotizzato non prima di qualche mese. L’argentino è arrivato in città già con un problema alla spalla frutto di un infortunio con la Nazionale Seven.

In campo da subito i neo acquisti Angelini (centro), Vian (flanker di spessore che con Lubian forma una coppia da battaglia), e le seconde linee Canali e Tveraga chiamati a non far rimpiangere le partenze di Parker ed Ortis. Prima linea giovane con Vecchini e Cadorini (al tallonaggio) ed il confermassimo D’Amico. Numero 8 per Cicchinelli che a Rovigo c’è ritornato dopo una parentesi alla Lazio, in mediana Loro e Mantelli e al largo volti noti dei tifosi rossoblù con il poliziotto Barion ed Odiete alle ali, Majstorovic secondo centro e Cioffi nel suo ruolo naturale di estremo.

C’è curiosità anche per vedere all’opera la Polonia del tecnico irlandese Duaine Lindsay, formazione che naviga in 35esima posizione del ranking mondiale.

Giorgio Achilli

FemiCz Rovigo: Cioffi, Barion, Majstorovic, Angelini, Odiete, Mantelli; Loro, Cecchinelli, Lubian, Vian, Canali, Tveraga, D’Amico, Cadorini, Vecchini.

A disp: Pavesi, Rossi, Parolo, Venco, Mantovani, Borin, Chillon, Visentin, Lugato, Tellarini,, Roncon e Bordin

All. Casellato

Polonia: Marcin Siemaszko, Adrian Chróściel, Robinzon Kelberashvilli, Adam Piotrowski, Hugo Mazur, Flavio Romualdi, Piotr Wiśniewski, Lawrie Seydak, Dawid Plichta (vice captain), Michal Kepa, Jakub Kamiński, Michal Jurczynski, Grzegorz Szczepański, Maciej Grabowski, Krystian Pogorzelski

A disp.: George Pollock, Marcin Wilczuk, Sebastian Kostałkowski, Michal Gadomski, Grzegorz Buczek, Piotr Zeszutek (Captain), Stanisław Niedźwiecki, Matuesz Plichta, Wojciech Piotrowicz, Steven Bryant, Daniel Gdula, Bartlomiej Janeczko

All: Duaine Lindsay