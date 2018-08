In arrivo il “Rovigo Sport Festival” con il superospite Luciano Moggi

I vari atleti si presenteranno ed elencheranno le loro imprese ai rodigini. Paolo De Grandis si occuperà delle interviste, mentre in piazza Garibaldi martedì e mercoledì ci sarà l’animazione per i bambini. Presenza ingombrante di Luciano Moggi, un nome che ha sempre fatto discutere il mondo del calcio. Coinvolto nello scandalo sportivo “Calciopoli” ha subito una miriade di processi, in alcuni casi ne è uscito immacolato, in altri è interventa la prescrizione. Era il Rè del mercato, su di lui sono state mosse accuse pesantissime, dalla frode sportiva all’associazione a delinquere. Ospite quasi fisso del processo di Biscardi, ha fatto la fortuna di tante società di Serie A, in primis la Juventus. A marzo 2018 è stato radiato a vita dal mondo del calcio italiano (sentenza confermata dal Consiglio di Stato)

ROVIGO - Tre giorni con protagonista lo sport e superospiti. Rovigo si prepara ad accogliere la prima edizione del “Rovigo Sport Festival”. Dal 21 al 23 agosto le due principali piazze rodigine si preparano ad accogliere e presentare molti sportivi di varie discipline ma anche personaggi di livello nazionale e internazionale come il “maestro del respiro” Mike Maric, il procuratore calcistico Luciano Moggi che ha fatto parlare di sé nel bene e nel male, la tennista Mara Santangelo e il ginnasta Igor Cassina.

Il vicesindaco facente funzione di sindaco, Andrea Bimbatti, ha presentato in mattinata la manifestazione che si vorrebbe far diventare un appuntamento fisso: “Abbiamo scelto come tema principale lo sport che si va anche a legare alla cultura e allo sport pratico”. Saranno quindi tre giornate non solo per offrire un po’ di sano divertimento a chi rimane in città o a chi è già tornato dalle ferie ma anche per rendere note le eccellenze sportive che magari molti non conoscono ancora. Presentatore delle 3 serate sarà Paolo De Grandis: voce e volto conosciutissimo a Rovigo e non solo che si occuperà delle interviste con i vari ospiti. E a tal proposito De Grandis non nasconde l’emozione: “Se io dovessi dire che domande farò a Moggi la risposta è non lo so. Perché sarebbero talmente tante e il bello sarà anche vedere cosa succederà sul palco e come risponderà”. Il conduttore cercherà quindi di accontentare la curiosità del pubblico cercando di capire chi si nasconde dietro il personaggio sportivo, cercando di far emergere il suo lato umano. Tra le associazioni organizzatrici, oltre al Coni ci sono Giovani Smile di San Pio X guidata da Michela Mazziero che si occuperà dell’animazione di piazza Garibaldi e l’associazione Linea sport per tutti, con il suo presidente Renato Buratto.

Questo il programma delle tre serate: martedì 21 agosto alle 21 in piazza Vittorio ci sarà il saluto delle autorità; alle 21.15 ci sarà l’Asd Olimpica Skaters con il presidente Diego Brunizzo che presenterà la squadra per la prossima coppa del mondo a Pesaro gruppo Sincrolimpic composto da 16 atlete, coppia per gli Europei di settembre nelle Isole Azzorre, Alberto Tommasi e Giulia Polato. Alle 21.25 l’Asd Area Sport Rovigo Club con il presidente Alessandro Milan (tecnico della Nazionale light Contact) presenterà gli atleti che disputeranno i Mondiali di settembre a Jesolo: Alessandro Boscolo Zemello, Paolo Cavalcanti, Alessia Vurro, Lorenzo Corsini e i vincitori Bestfighter: Mirco Boschet e Chiara Zago (convocata in Nazionale senior). Alle 21.30 salirà sul palco la Rhodigium Basket con la presidente Maria Paola Galasso che presenterà la squadra di Serie B e della squadra Nuovo Basket Rovigo guidata da Gionata Morello. Alle 21.40 Mike Maric presenterà il libro "La scienza nel respiro".

Mercoledì 22 agosto alle 21 ci sarà la presentazione delle squadre di calcio locali e serie A di calcio femminile; alle 21.20 forse l’incontro più atteso della manifestazione con Luciano Moggi che presenterà il libro “Il pallone lo porto io”.

Giovedì 23 agosto alle 21 presentazione delle atlete di canoa associazione Gs Canoe Polesine (neo campionesse italiane) con Giorgia Taddei e Claudia Indani e il presidente Federico Simonetta; alle 21.10 la presentazione dell’atleta dell’associazione Uguali Diversamente, Sara Zanca con il presidente Paolo Bertante alle 21.20 toccherà all’Asd Skating Club con il presidente Rondina e gli atleti campioni d'Italia Mattia Diamanti e Benedetta Rossini (convocata agli Europei); alle 21.30 gli ospiti Mara Santangelo che porterà il suo libro "Match Point" mentre Igor Cassina presenterà il volume "Il ginnasta venuto dallo spazio”.

In piazza Garibaldi dalle 20.30 alle 23 martedì e mercoledì ci sarà animazione per bambini.