L’inciviltà non svaluta la buona azione di donare gli abiti usati 

Da sempre impegnata a contrastare fenomeni di degrado Humana People to People Italia è già pronta a rimuovere i rifiuti nell’area circostante il contenitore di via Torquato Tasso dove erano sparsi rifiuti e indumenti fuori dai cassonetti



ROVIGO - Humana People to People Italia che gestisce il servizio di raccolta indumenti nel Comune di Rovigo, pronta a rimuovere i rifiuti nell’area circostante il contenitore di via Torquato Tasso.

La società ha infatti verificato la situazione del contenitore e provvederà quanto prima a raccogliere gli indumenti. “Siamo sempre impegnati a contrastare fenomeni di degrado come quelli segnalati e svuotiamo con regolarità i contenitori per evitare che si accumulino troppi capi all’interno tutelando così le donazioni fatte dai cittadini” afferma.

Humana lavora quotidianamente a favore di chi ha più bisogno nel Sud del mondo e, sempre di più, anche in Italia. “Per questo ci appelliamo ai cittadini perché continuino a donare i propri abiti per sostenere i progetti di Humana. Cogliamo qui anche l’opportunità per ricordare a tutti i cittadini cosa è possibile conferire nei nostri contenitori: capi e accessori d’abbigliamento, scarpe, borse e zaini e biancheria per la casa (sempre in sacchetti ben chiusi). - conclude - Materiali diversi da quelli qui indicati non possono essere né conferiti nei contenitori, né abbandonati in prossimità degli stessi”.