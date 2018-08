259 presidi con il doppio incarico, di cui uno variabile. “Non fa bene a nessuno"

Lo sfogo di Fabio Cusin, preside dell’IC Rovigo 3: dirigenti scolastici costretti al doppio incarico con anche 60 chilometri di distanza. Il doppio dei problemi, di docenti e anche più di 2000 studenti. Senza contare i progetti cominciati, lasciati in eredità ad altri che non si sa saranno portati avanti

ROVIGO - Nel pomeriggio di lunedì 20 agosto 2018, come avviene da ormai troppi anni, è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico regionale Veneto il provvedimento di assegnazione delle reggenze ai dirigenti scolastici (ex presidi e direttori didattici, ormai assurti al rango di dirigenti della pubblica amministrazione).

Con questo atto la direttrice generale ha concluso la procedura, iniziata con i trasferimenti di luglio, di assegnazione, a ciascuna delle 593 scuole del Veneto, di un dirigente scolastico, in modo che l’anno scolastico possa avviarsi regolarmente.

Il problema è che, di queste 593 scuole, ben 259 avranno un preside reggente, cioè un preside che siederà su due presidenze, quella di titolarità e quella appunto di reggenza. In totale circa l’87% delle scuole avrà un preside a mezzo servizio.

Si avranno 259 presidi con il doppio incarico e appena 75 fortunati che potranno concentrare la propria attività nella gestione della sola scuola di titolarità.

"E’ un problema nazionale, - spiega Fabio Cusin, preside IC Rovigo 3 - dovuto alla scarsità di concorsi per l’assunzione di nuovi dirigenti (l’ultimo, che ha portato ad assumere nuovi presidi, è stato bandito nel 2011 ed è appena iniziata la lunga procedura del nuovo concorso 2017, che porterà ad avere nuovi dirigenti non prima – ma probabilmente dopo – il 31 agosto 2019).

“Sono ormai molti anni che il mondo della scuola lamenta questa carenza- prosegue Cusin - ma la politica ha latitato a lungo, facendo finta di non vedere il problema, e risparmiando al contempo molti soldi. Ma allora, se le cose stanno così da molti anni, perché parlarne ora? Per una serie di motivi. Anzitutto per la descritta ampiezza del fenomeno e poi per la complessità crescente delle scuole da gestire.

A beneficio dei non addetti ai lavori chiarisco che, quando si parla di una scuola di titolarità o di reggenza, si intende in effetti o un istituto superiore di almeno 700 studenti o, per il primo ciclo, una serie di scuole che raggruppano infanzie, primarie e scuole medie per un totale di 900, 1500, 2000 o anche più studenti. L’Istituto comprensivo “Zanellato” di Monselice conta 2100 studenti e ben 14 plessi dislocati nel territorio. Ma anche i quattro comprensivi di Rovigo sono assestati sui 900 studenti e su 6-7-8 plessi. Ovviamente neanche la collega della “Zanellato” è stata risparmiata ed avrà l’Istituto comprensivo di Solesino-Stanghella in reggenza! In ciascuna scuola poi troviamo centinaia di docenti da coordinare ed il cui lavoro va organizzato e diretto”.

Un problema serio, le distanze non agevolano, e i problemi sono sempre doppi.

“Quest’anno si è aggiunto il problema delle distanze. Chi scrive, titolare di un istituto comprensivo di Rovigo, è stato assegnato in reggenza all’Istituto comprensivo di Porto Tolle. Distanza tra i due uffici di dirigenza, circa 66 km. Il mio non è certo l’unico caso ma non voglio stilare la classifica dei più sfortunati.

Il lettore si chiederà probabilmente se non ci siano, da qui al Mare Adriatico, altri istituti da reggere, o quale grave colpa io abbia commesso per essere stato posto in tale condizione. In effetti molti miei amici, tra il serie e il faceto, mi hanno chiesto proprio quest’ultima cosa.

Beh, nessuna colpa (che io sappia), ma la semplice e probabilmente corretta applicazione di una serie di criteri stabiliti dall’Ufficio scolastico Veneto e comunicati nell’avviso del 30 luglio, nel quale venivano invitati i dirigenti scolastici ad esprimere le proprie preferenze per gli incarichi di reggenza.

Sono certo che tutto è stato svolto secondo le regole, nel rispetto dei diritti di ciascuno e soprattutto nell’osservanza della forma. E’ proprio su quest’ultima questione che vorrei soffermarmi. Ovvero sul rispetto della forma e sulla scarsa attenzione per la sostanza.

Credo sia un problema dell’intero Paese e che derivi dalla nostra tradizione e dalla passione che l’Italiano dimostra per la legge, le regolamentazioni, le norme.

Ogni iqualvolta sorge un problema, i governanti, qualunque sia il loro colore politico, pensano di scrivere una nuova legge. Anzi ritengono che il solo fatto di normare meglio una questione, ipso facto, elimini il problema riscontrato.

Ma torniamo alla nostra questione.

L’Ufficio scolastico regionale ha scritto i criteri e li ha applicati. I risultati sono quelli che vediamo: dirigenti che devono lavorare su scuole anche molto lontane tra loro, su scuole di dimensioni talvolta abnormi, appartenenti ad ordini completamente diversi.

Qual è il fine di scrivere ed applicare norme in ambito amministrativo? Sicuramente garantire l’equità e l’inattaccabilità delle scelte. Sicuramente fare chiarezza e non dare adito a sospetti di favoritismi. Ma soprattutto raggiungere l’obiettivo principale, la sostanza della questione che, in questo caso, doveva essere quello di assicurare la governabilità delle scuole, sia quelle di titolarità che quelle di reggenza.

Un mio collega, con il quale mi confrontavo lunedì a proposito dei tristi e sconfortanti esiti delle assegnazioni, osservava che, forse, applicando un criterio semplice, quale quello del compasso, si potevano ottenere risultati rapidi e limitare i danni. Non sarebbe bastato fare un cerchio di 30 km di raggio, centrato sulla scuola di titolarità o di residenza di ciascun preside, per individuare le scuole più idonee da assegnargli in reggenza?

Si può pensare che un preside riesca a dirigere scuole che distano tra loro quasi 70 chilometri? Dirigerle assicurando la propria presenza regolare ma anche tempestiva, in caso di emergenza (e le emergenze, nelle scuole, sono il pane quotidiano)?

Svolgo questo lavoro da pochi anni: il 2018/19 sarà il mio sesto anno di servizio come dirigente scolastico, dopo 25 anni di onorato servizio come docente di matematica e fisica. Bene. Il prossimo anno scolastico sarà il mio 5 anno consecutivo di reggenza, in gran parte svolti in scuole diverse di anno in anno. Lascio a voi immaginare come si possa pensare di organizzare un lavoro passando in una scuola come una meteora e lasciando il posto ad un altro che, l’anno dopo, lo lascerà ad un altro ancora”.

“Ma la cosa che più amareggia è proprio quella domanda degli amici: ma cosa hai combinato per finire così lontano? Infatti, i non addetti ai lavori, ritengono che l’amministrazione faccia valere criteri meritocratici nell’assegnazione degli incarichi (andate a leggere l’art.19 c.1 del DPR 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Parla chiaro.) ed invece questo aspetto, ai fine dell’assegnazione degli incarichi, non conta assolutamente nulla.

Puoi aver fatto bene o male, ti puoi essere impegnato allo stremo anche nella scuola di reggenza sobbarcandoti lo stesso lavoro, anche orario, che ti sobbarchi nella scuola di titolarità, oppure esserci andato una volta ogni 7/15 gg, puoi avere scritto progetti ed avere ottenuto finanziamenti anche nella scuola di reggenza, magari trascurando quella di titolarità, oppure avere gestito solo l’ordinaria amministrazione, puoi esserti occupato a fondo dei problemi degli studenti e dei docenti oppure avere solo tenuto le “carte in ordine”. Non c’è alcuna differenza. Non cambia nulla. L’amministrazione non è predisposta per percepire la differenza".

“Nel corrente anno scolastico, dove ho avuto la reggenza del liceo Paleocapa di Rovigo (questa sì, fortemente voluta ), ho lavorato ad un impegnativo progetto di laboratorio sportivo - che avevo ispirato l’anno scorso assieme ad un collega di educazione fisica -, gestito con fondi europei, ed ho completato un lavoro che sta portando alla realizzazione di un planetario professionale, con fondi ministeriali e del Comune, avviato a Lendinara due anni fa. Per fare questo, per garantire l’impegno anche nelle scuole di reggenza, ho dovuto rinunciare a due finanziamenti già ottenuti nella mia scuola di titolarità.

“Il prossimo anno dovrei gestire, nella mia scuola di titolarità, ben 5 finanziamenti su progetti europei di tipo PON-FSE, per un ammontare di complessivi 140.000 euro. La complessità burocratico amministrativa, anche a causa dei minuziosi controlli effettuati a più livelli, fino alla Corte dei Conti Europea, richiede una concentrazione ed un lavoro costante. Potrò svolgerlo assicurando la mia presenza, per tre giorni a settimana, in un istituto di reggenza che ha anch’esso diritto di essere governato, al pari di quello di titolarità, collocato a 70 km di distanza?

Detto ciò, - conclude il preside Cusin - ponendo il titolo in forma interrogativa, pongo a tutti voi lettori la seguente domanda. L’organizzazione della scuola è una questione di forma o di sostanza?”.