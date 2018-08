Dopo il successo della prima edizione, si replica

La festa del cibo di strada ritorna in piazza della Repubblica a Porto Viro con 25 stand gastronomici di ogni nazionalità



Porto Viro (Ro) - Il primo anno è stata una novità, ora vuole diventare un appuntamento consolidato. Hop hop street food ritorna per la seconda edizione nel comune di Porto viro da giovedì 31 agosto a domenica 2 settembre in piazza della Repubblica.

L’evento dello scorso anno è stato caratterizzato da una serie di sfortune, poco più di una decina gli operatori presenti nel 2017 alla manifestazione e se non bastasse anche il maltempo che si era scatenato qualche settimana prima causando la caduta di alcuni alberi nel piazzale. Per quest’anno adesioni più che raddoppiate per un grande ristorante all’aperto con 25 diverse provenienze. “Le sventure del 2017 però non hanno fermato la manifestazione che invece è stata un grande successo come prima edizione tanto da essere riproposta anche quest’anno” afferma Angelo Bertucci, presidente del Cofipo, il Consorzio fieristi polesani che ha organizzato la manifestazione.

Ecco che dopo Adria, Rovigo e Rosolina Mare la manifestazione arriva in piazza della Repubblica a Porto Viro per quattro giorni con circa 25 operatori. Gli stand e truck animeranno con gusto e allegria il fine settimana nel comune bassopolesano: “churrasco, gnocco fritto, arrosticini abruzzesi, dolci olandesi, paella, angus argentino, patatine fritte, dolci siciliani, hamburger di canguro, carne toscana e birre artigianali saranno solo alcuni dei sapori che si potranno trovare durante il weekend” svela Bertucci.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Consorzio fieristi polesano ed il patrocinio del Comune Di Porto Viro.