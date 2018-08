Incarico di spessore per l’ex bandiera biancazzurra 

Un bel salto. Da Rovigo al Chievo Verona tra i professionisti alla guida dell’Under 16 che partecipa al campionato Nazionale.

Vito Antonelli: “E’ un lavoro molto duro e che richiede tanto sacrificio, perché studio sempre per la mia attività formativa e professionale, ma è una bella esperienza.”

ROVIGO - Nuova esperienza professionale per Vito Antonelli, l’ex calciatore di Bari, Rovigo ed Adriese. In panchina ha già guidato le giovanili del Delta Rovigo prima, e della prima squadra poi. Un percorso cominciato con la Juventus Academy e recentemente ha anche collaborato con il camp bianconero di Folgaria.

Vito Antonelli è l’allenatore del Chievo Verona U16, compagine a livello nazionale, la prima squadra milita in Serie A ed è un modello da seguire “Ci sono dei ragazzi tra i quindici e sedici anni, che si stanno formando per arrivare alla Primavera, e successivamente entrare nel mondo del calcio professionistico. E’ un lavoro molto duro, perché studio sempre per la mia attività formativa e professionale, e non stacco mai dal mondo del pallone, ma per me è una bella esperienza, con dei giovani molto promettenti.”

La formazione gialloblu gareggia, a livello nazionale, e nel girone, sono comprese realtà del nord Italia, insieme alla compagine del Cagliari, con la prospettiva di crescita a livello personale: “Nel nostro raggruppamento abbiamo squadra giovanili di serie A e B come l’Inter, il Milan, l’Atalanta, l’Udinese, la Spal, il Padova il Brescia, e il Cagliari, e giocare contro queste squadre, per questi ragazzi, significa molto soprattutto a livello umano, perché hanno ampi margini di possibilità di compiere una bella crescita per il proprio futuro. Le persone col talento migliore, successivamente da adulte, andranno nei vivai delle squadre di Serie A, mentre le altre sicuramente andranno a militare in Serie B o in Lega Pro, e il mio compito è quello di allenare e di insegnare a crescere nel vivaio questi giovani.”

Giornate con allenamenti specifici, rivolti ad implementare, la qualità, ma anche la tattica, perché il gruppo, svolge molto lavoro sotto l’aspetto fisico: “La maggior parte del tempo lo dedichiamo sotto l’aspetto tecnico durante i primi giorni della settimana, mentre nella seconda parte, vicini al weekend, lavoriamo anche sotto l’aspetto tattico ed atletico, in preparazione della partita.” Il tecnico, inoltre, non perde tempo per partecipare, durante il poco tempo libero, a manifestazioni, come match di Premier League, e nel prossimo futuro, volerà in Inghilterra, per assistere ad alcune gare del campionato britannico: “Quest’estate, ho avuto poco tempo per seguire la competizione inglese, perché sono andato a trovare i miei genitori in Puglia e mi sono sposato, ma tra qualche mese, tra ottobre e novembre, andrò a vedere qualche sfida della Premier, per approfondire, le mie conoscenze del calcio professionistico, e seguire un torneo che mi interessa molto.”

Andrea Rizzatello