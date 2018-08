Zanzare pericolose, un caso di Dengue in Friuli. “Venezia sia capofila della disinfestazione per il 2019"

La Regione non lasci i Comuni ad occuparsi delle disinfestazione delle zanzare ma agisca da capofila in tutto il Veneto collaborando anche con le altre regioni: questa la richiesta della consigliere comunale Silvia Menon che ritiene come i Comuni inadempienti a rispettare la infestazione delle zanzare abbiano rovinato chi invece ha effettuato un lavoro programmato

ROVIGO - “Come oggi le zanzare sono il vettore del virus West Nile un giorno potrebbero esserlo di virus molto più pericolosi come il virus Zika o il virus Dengue, già endemici in numerosi paesi tropicali”. Silvia Menon, consigliere comunale di minoranza, torna a parlare di salute dei cittadini ed in particolare riporta all’attenzione, come fatto nel consiglio comunale monotematico sul tema West Nile (LEGGI ARTICOLO), che molte sono le minacce portate dalle zanzare e potenzialmente micidiali rispetto alla West Nile come ad esempio la febbre Dengue che ha toccato il Friuli Venezia Giulia, (a Tavagnacco in provincia di Udine) e per questo chiede che la Regione Veneto sia capofila di un programma di disinfestazione programmato in tutti i comuni nel 2019.

La malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica che può causare collassi e, in casi rari, risultare fatali. È estremamente più pericolosa della West Nile e anche questo virus è trasmesso dalle zanzare (dalla zanzara Tigre.

“La Regione Veneto a Rovigo ha tirato le orecchie ai sindaci che non avevano predisposto le disinfestazioni. Purtroppo i sindaci che invece avevano ottemperato all’obbligo di disinfestazione hanno visto annullarsi quanto fatto, a causa dei Comuni inadempienti e del fatto che le zanzare non hanno dogane da attraversare per spostarsi (insomma basta 1 che non fa per rovinare il lavoro a tutti gli altri). - afferma Menon - L’errore è politico. La competenza sulla prevenzione sanitaria — perché di questo stiamo parlando, la disinfestazione dalle zanzare è, nei fatti, prevenzione sanitaria — non può essere affidata a centinaia di comuni che agiscono separatamente e soprattutto che la devono finanziare con i soldi dei loro bilanci, che, si sa, sono poveri.

Dovrebbero essere le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie a finanziare e attuare le bonifiche e a predisporre i bandi attraverso l’Azienda Zero”.

“Come avevo detto in consiglio comunale di fronte all’assessore Luca Coletto il 10 agosto scorso la West Nile dovrebbe essere il campanello d’allarme per convincerci che va fatta una seria bonifica dalle zanzare coordinata a livello regionale o nazionale e non lasciata alla sensibilità dei sindaci di amministrazioni squattrinate. - commenta - In questi giorni l’assessore regionale Colletto ha in parte accolto le mie osservazioni finanziando direttamente in capo alla Regione una campagna di disinfestazione sulle zanzare adulte e larve (LEGGI ARTICOLO). Sappiamo bene che interventi a settembre hanno una valenza inferiore, ma è già qualcosa. Gli interventi spot sui focolai o le disinfestazioni solo su zanzare adulte in piena estate non saranno mai efficaci e sono più costose. Invece i trattamenti larvicidi hanno un minor impatto ambientale rispetto agli adulticidi perché si prediligono le zone a rischio ristagno d’acqua, e costano meno e quindi sono doppiamente preferibili”.

La proposta di Menon è che tale metodo venga individuato anche per il futuro, in maniera continuativa: “Non un intervento straordinario, ma divenga la prassi. - tuona - La Regione parta il prima possibile con finanziamento e predisposizione dei bandi per la disinfestazione del 2019. E sia la capofila di tale prassi con le altre Regioni. La disinfestazione anti larvale è da far partire a marzo - aprile 2019 in coordinamento con la Regione Friuli, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige.

La competenza in questa materia va trasferita dai Comuni alle Regioni in maniera sistematica. Ma bisogna avere il coraggio di dirlo senza aver paura che i presidenti delle Regioni ci tirino le orecchie. E se non lo ha detto l’Assessore Bimbatti, lo dico io. Stiamo parlando di regole e il compito della politica è anche quello di pensare le regole in modo tale che le cose funzionino al meglio, nell’interesse dei cittadini. E la salute dei cittadini è l’interesse primario”.