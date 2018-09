Caso Consvipo, “Caporetto o capolinea del Pd, scegliete voi”

ROVIGO - Nessun confronto tra il centrosinistra per risollevare il futuro di Consvipo dove proprio negli ultimi giorni si è tenuta l’assemblea ( LEGGI ARTICOLO ). A portare all’attenzione il problema è“Al contrario il permanere di una insana vocazione all’autosufficienza e la conferma di una visione monopolistica del Pd, dilaniato pure da conflitti e fratture interne, ha prodotto una soluzione concordata fra pochi. - afferma -Si è preferito, ancora una volta, la strada della visione autarchica nonostante questa abbia prodotto finora solo insuccessi. Il Psi, anche stavolta, ha potuto esprimere soltanto una propria linea politica ed una proposta operativa che ha potuto esprimere solo attraverso la stampa. Confronti? No, proprio no”.Secondo il Psi questa none per ricreare le condizioni per riaggregare, magari allargare, tutte quelle forze che si erano riconosciute, nel tempo, prima nel progetto dell’Ulivo e, quindi, nel centrosinistra. Questa non è certo la strada per contrastare il vento di destra che sta interessando anche il nostro Polesine. - conclude - Fra poco si voterà anche per la Provincia e se l’approccio sarà lo stesso ognuno sarà libero di fare le scelte che riterrà più opportune. Non ci si venga a meravigliare, poi, se il caso Porto Tolle farà scuola. Anche i “fossili” hanno una loro dignità e non si prestano a svolgere il ruolo di protesi anonima o, peggio, a farsi colonizzare. Oltretutto senza un adeguato progetto politico. Caporetto o Capolinea?”.