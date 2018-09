Fondamentale la “gabbia” di mister Mattiazzi su Marangon 

Il tecnico dei granata Michele Florindo: “Nel primo tempo le situazioni create sono state molte e potevamo anche raddoppiare, e non è stata facile ma abbiamo comunque giocato bene, e penso che la Clodiense abbia avuto anche della fortuna.” Il mister dei sottomarini Gianluca Mattiazzi: “E’ stata una partita particolare, perché abbiamo provato fino alla fine a chiuderla. Tramite la nostra organizzazione e mantenendo le nostre linee abbiamo vinto, riuscendo anche ad ingabbiare un giocatore come Giacomo Marangon. Siamo andati ai rigori, ed è andata bene, e adesso cercheremo di andare avanti anche in questo torneo. Abbiamo fatto la nostra partita, e non penso che abbiamo avuto fortuna.”



leggi la cronaca di Adriese - Clodiense

ADRIA (Ro) - L’Adriese, dopo la sconfitta ai rigori, nel primo turno di Coppa Italia, esce con rammarico dal torneo dopo i calci di rigore. Domenica 2 settembre la Clodiense degli ex ha fatto un brutto scherzo alle polesane, dopo il Delta Porto Tolle anche l’Adriese è stata eliminata dai ragazzi di mister Mattiazzi.

“Nel primo tempo le situazioni create sono state molte - ammette mister Michele Florindo sponda Adriese - e potevamo anche raddoppiare. Gli avversari non hanno costruito molto, ma dispiace per essere usciti dalla Coppa Italia, alla prima partita, all’esordio. Non è stata facile, su un campo anche pesante, ed abbiamo fatto anche fatica, ma l’Adriese comunque ha giocato bene, anche se forse la Clodiense era più preparata perché aveva una partita in più nelle gambe. Abbiamo tenuto comunque fino alla fine, e abbiamo fatto una buona prestazione, senza sfigurare, e disputando una bella sfida. Sono contento anche della fase difensiva, anche se dobbiamo ancora migliorare, e lavoreremo sui fondamentali, ma penso comunque che nella gestione totale abbiano avuto anche della sfortuna, perché potevamo tranquillamente raddoppiare. Onore comunque ai vincitori, che hanno effettuato il passaggio del turno e troveranno un altro avversario davanti nel prossimo incontro.”

Il presidente del club etrusco Luciano Scantamburlo, terminato il match, è rimasto deluso, e non colpevolizza Motti per la strana uscita che è costata il pareggio: “Credevo di passare il turno, e il nostro portiere non ha mai fatto nessun errore da quando lo conosco, ma dobbiamo lavorare ancora. Nel secondo tempo però, non ho visto nessun tiro in porta, e quello che solitamente i ragazzi creano, come l’atteggiamento. Gianluca Mattiazzi, e Alberto Ballarin hanno avuto la loro piccola rivincita, col nostro vecchio capitano che ha giocato una bella partita. Il gol è stato fortunoso, perché non si vede spesso, ed era evitabile, ma è stata un’ingenuità, però la Clodiense porta a casa il regalo che gli abbiamo fatto. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, perché altrimenti non ci siamo, e non riusciremo ad ingranare per l’inizio di questo campionato. “ Il direttore sportivo Sante Longato infine, non crede che l’errore di Motti, sia stato decisivo e che gli episodi possano accadere: “Gli errori a volte succedono, ed è normale, a volte purtroppo capitano a favore, mentre altre voltesi subiscono.”

Il tecnico dei veneziani, Gianluca Mattiazzi, precedente allenatore dei bassopolesani, si è emozionato il giorno del suo ritorno al Luigi Bettinazzi, ed è entusiasta di aver vinto: “E’ stata una partita particolare, perché tramite la nostra organizzazione e le nostre linee, abbiamo vinto, riuscendo anche ad ingabbiare un giocatore come Giacomo Marangon, che ha un talento indiscutibile. Abbiamo provato fino alla fine a chiuderla e siamo andati ai rigori, ed è andata bene, contro un avversario molto forte. Avevamo del timore, ma non penso che abbiamo avuto fortuna. Essere tornato qui è stata una bella emozione, ma comunque non è stata assolutamente una vendetta. Riguardo il passato, non ho nessuna rivalsa, perché ho avuto un bel rapporto, con la mia vecchia società, ma ripeto che dobbiamo crescere molto, e il gruppo mi sta seguendo ed è sempre a disposizione.”

Alberto Ballarin, capitano dell’Adriese nella passata stagione, era molto felice per aver incontrato i compagni ed essere stato nuovamente nello stadio dove è rimasto per quattro anni: ”E’ stata una gara difficile e venire qua e trovare tutte le vecchie persone che conoscevo è stato molto bello, e mi ha fatto molto piacere tornare ad Adria. E’ stata una partita molto difficile, perché reputo l’Adriese una delle papabili candidate a vincere la competizione, perché ha una rosa molto organizzata. Abbiamo giocato alla pari, e il rigore non era da dare, perché ero troppo vicino a Giacomo Marangon, e c’era poca distanza.” Il presidente Boscolo Bielo, crede di aver dominato il match e dopo il commento dei colleghi, conclude le dichiarazioni, con le seguenti parole: “Abbiamo giocato una bella partita, e meritavamo di vincere nei novanta minuti, ma siamo stati fortunati alla lotteria dei rigori. Abbiamo avuto più occasioni e nel secondo tempo l’Adriese ha creato poco, col rigore molto generoso che gli hanno dato, perché Ballarin era troppo vicino a Marangon.”

Andrea Rizzatello