Fantastica gita a Roma e dintorni 

LENDINARA (RO) - La comunità di Lendinara alla scoperta del Lazio. Anche quest’anno, un nutrito gruppo composto da residenti di Lendinara, le sue frazioni e abitanti da comuni limitrofi nonché dal suo sindaco Luigi Viaro, sono stati dal 20 al 25 di agosto alla scoperta del Lazio, dai Castelli Romani fino alla capitale Roma.che, affascinati dai capolavori del genio umano, spiegati con professionalità e simpatia dalla guida Luca, sono tornati arricchiti e gratificati per aver assaporato e gustato la capitale italiana in profondità.con la sua architettura Rinascimentale ed ilcon il “Parco dei mostri”, le residenze papali di Castel Gandolfo e di Roma medievale e barocca, sono le destinazioni che la comitiva, ha potuto visitare. La capitale di notte per il gruppo è stata un incanto, il poter passeggiare tra capolavori rinascimentali, barocchi e medievali perfettamente illuminati, con il sottofondo di una canzone romanesca uscita da cantastorie o giullari che ai lati della strada gratuitamente ti accompagnano, ha arricchito ed emozionato a rendere il viaggio unico.

