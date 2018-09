Il tecnico chiede grinta e tenacia 

Gianluca Zattarin: “Ci stiamo preparando bene per questa amichevole, contro una squadra con calciatori con grande qualità, struttura e un tecnico molto preparato, che ha disputato i playoff, nella stagione scorsa al termine del campionato.”



PORTO TOLLE (Ro) - Amichevole di lusso per il Delta Porto Tolle di Gianluca Zattarin: venerdì 7 settembre allo stadio Umberto Cavallari, la formazione biancoverde incontrerà il Venezia di Stefano Vecchi. La squadra arancionero, militante nella Serie B, sarà un avversario molto temibile per il club del patron Mario Visentini, che prima della gara aspetta la sua antagonista con la giusta preparazione, per incontrare una ‘grande’:

“Ci stiamo preparando bene per questa amichevole - commenta Gianluca Zattarin, tecnico del Delta - per arrivare all’inizio del campionato nella maniera migliore. Il Venezia, lo conoscono bene tutti viene da due categorie superiori, e servirà per usare le nostre caratteristiche fisiche e mentali. Cercheremo di giocare questo impegno come tutti gli altri, con la stessa mentalità, contro calciatori con grande qualità, struttura e un tecnico molto preparato, che ha disputato i playoff, nella stagione scorsa al termine del campionato. Non importerà il risultato finale, ma voglio che i ragazzi, usino tutti la stessa convinzione, tenacia e grinta, come dovremo avere quando cominceremo domenica prossima la competizione.” Fischio d’inizio alle ore 17, mentre cancelli aperti dalle 16, con tribuna ospiti da 500 posti.