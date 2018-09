Polesani spaventati, continuano le segnalazioni

Se non è bello l’imporntante è che sia sicuro, ma a prima vista il tempo se ne sta impossessando inesorabilmente. Stiamo parlando del ponte di Palà di Ceregnano, i residenti e chi lo attraversa giornalmente sono preoccupati

PALA’ DI CEREGNANO (RO) - Alla vista non sembra in un perfetto stato di conservazione e necessità più di qualche lavoro di manutenzione. Non è psicosi, ma poco ci manca. Chi lo attraversa tutti i giorni non è tranquillo, in auto, in bicicletta, a piedi (per chi ci riesce), quel ponte non è bello da vedere.

Il cemento comincia a presentare i segni del tempo, il ferro comincia a vedere la luce, e l’asfalto è in condizioni pessime. I recenti fatti di cronaca hanno portato alla luce criticità ignorate dai comuni cittadini. Chi è competente su quel ponte di Papà di Ceregnano è giusto che si ponga delle domande, i polesani lo hanno già fatto.