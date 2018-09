Zaino in spalla per l’avventura più bella 

Il loro viaggio però non finisce qui. Ricordi, emozioni e sentimenti continueranno a vivere in loro e contribuiranno a renderli uomini e donne migliori e maggiormente consapevoli della grande ricchezza che li circonda.

Da Otranto a Leuca, passando per Castro Marina, Tricase, Corsano e San Cesario, i giovani si sono messi in cammino, affrontando con coraggio e determinazione il percorso, nonostante le difficoltà che una tale esperienza porta con sé. Hanno inoltre potuto ammirare con i loro stessi occhi paesaggi mozzafiato, scendere verso il mare attraverso sentieri ripidi e scoscesi e vivere momenti di condivisione e amicizia sincera, come l'incontro con i Rover e le scolte del Clan Fuoco di Tricase, elementi caratteristici delle esperienze scoutistiche. Infatti, il campo mobile è l'essenza dell'essere scout, tempra il corpo e la mente.

ADRIA (RO) - Dal 22 al 28 Agosto, i ragazzi del Clan Fuoco Antares del Gruppo Scout Adria 2 hanno percorso le strade salentine per raggiungere, con lo zaino in spalla, la punta massima del tacco d'Italia, dove si sono tuffati dagli scogli di capo de finibus terrae.

