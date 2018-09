Rossoblù domenica sera in piazza

Sarà domenica 9 settembre, alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II, la presentazione ufficiale della FemiCz Rugby Rovigo Delta 2018/19.

Sabato ultimo test pre-stagionale al Battaglini (LEGGI ARTICOLO)

ROVIGO - Per fortuna non ci saranno lampadari domenica sera in piazza Vittorio Emanuele II (LEGGI ARTICOLO), ma semplici lampioni. Se il sindaco Bergamin non tenta un drop non ci saranno cocci di vetro da raccogliere, ma solo applausi di incoraggiamento per i Bersaglieri che il 15 settembre cominciano il campionato

Il 9 settembre alle 21 sarà l’occasione per conoscere dal vivo e più da vicino i protagonisti rossoblù di questa Stagione ormai alle porte, partendo dalle giovanili della Monti Rugby Rovigo Junior fino alla prima squadra guidata da Umberto Casellato.

La serata, che sarà anche trasmessa in diretta su Delta Radio, alza il sipario sulla nuova stagione: giocatori, staff, giovanili, sponsor e tifosi tutti insieme per dare il via ad una nuova avventura! Saranno presenti anche uno stand delle Posse, dove poter sottoscrivere la quota associativa di quest’anno, ed uno dello sponsor tecnico Kappa con il nuovo merchandising e gli abbonamenti per seguire le partite casalinghe dei Bersaglieri.

Ultimo test pre-season, in programma sabato al “Battaglini” alle 18:30 nel triangolare con Valsugana Rugby Padova e Rugby Noceto, si conclude la fase di avvicinamento al Campionato di Top12, che vedrà i Bersaglieri impegnati tra le mura amiche sabato 15 settembre contro la S.S. Lazio Rugby 1927.