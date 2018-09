Neroarancio al lavoro da lunedì

Unica novità nello staff il cambio del preparatore dei portieri con i saluti di Alessandra Onofri e l’arrivo di Alberto Sarti, rodigino e da sempre “amico” della Polisportiva.

ROVIGO - Vacanze terminate in casa Granzette. Lunedì 3 settembre le ragazze di coach Chiara Bassi si sono ritrovate per cominciare la preparazione in vista della stagione 2018-2019.

Stessa categoria, A2, ma girone diverso: se l’anno scorso era quello del Nord quest’anno le neroarancio dovranno “girovagare" per il Centro-Italia, quindi dall’Emilia Romagna all’Abruzzo, passando per Marche, Toscana ed Umbria.

Unica novità nello staff il cambio del preparatore dei portieri con i saluti di Alessandra Onofri e l’arrivo di Alberto Sarti, rodigino e da sempre “amico” della Polisportiva con un passato nel Futsal Femminile sia come mister che come preparatore portieri.

Per quanto riguarda la rosa invece è stata incrementata con tre new entry: Beatrice Ardondi, Viviana Ansaloni e Michela Zanetti. Tutte e tre le novità andranno ad incrementare un roster già competitivo così da poter alzare l’asticella tecnica e provare in tutti i modi a migliorare il risultato rispetto allo scorso campionato.

Pronti-via quindi, con allenamenti mirati a ritrovare confidenza con la palla e a fare il pieno di benzina nelle gambe; quattro settimane di allenamenti, alternati tra intensità, amichevoli ed il giusto riposo così da arrivare al 30 settembre psicologicamente e fisicamente pronte per la prima partita di Coppa Italia contro il Decima Sport.

Il primo impegno non ufficiale, ma molto importante e di prestigio arriva però già domenica 9 settembre proprio a Rovigo nella palestra di San Pio X con il II^ Memorial Gianfranco Bellini.

Gianfranco Bellini era un Amico – volutamente con la “A” maiuscola- della Polisportiva che ha sempre creduto e sostenuto le ragazze del calcio a 5 e per questo, per il secondo anno di fila, c’è stata la volontà di tutta la Società di dedicargli la prima uscita pubblica delle ragazze.

Dopo aver ospitato l’anno scorso il Breganze, quest’anno il Granzette incontrerà il suo pubblico assieme a Noalese 2013, squadra di A2 della tanto brava quanto famosa Melania Gabbiadini, ed il Flaminia Fano, vincitrice l’anno scorso del campionato di A2 e quindi neo promossa in serie A.

Si comincia alle 15.30 con Granzette - Noalese 2013, seguirà alle 16.40 Noalese 2013 - Flaminia Fano ed infine alle 17.50 Granzette - Flaminia Fano. Al termine delle gare premiazione e ringraziamenti con saluti finali.

Il Memorial Bellini è un’occasione importante per la Polisportiva Marzana ed il suo presidente Verza, un modo per presentare la nuova squadra, onorando la memoria dell’amico Gianfranco con del Futsal di qualità; invitiamo quindi tutti i tifosi neroarancio ed appassionati di calcio a 5 ad essere presenti domenica 9 settembre dalle ore 15.30, presso il Palasport di San Pio X in via Mozart.