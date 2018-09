Mete a grappoli per i rossoblù

Una bella FemiCz Rovigo nel confronto che doveva essere quello più impegnativo, mentre contro il Noceto di Marco Frati e Giuseppe Boggiani i rossoblù hanno faticato più del previsto. Triangolare amichevole che conclude la fase di preparazione dei Bersaglieri in vista del campionato.

Da sabato prossimo si comincia a fare sul serio al Battaglini con la Lazio

ROVIGO - Spumeggiante nella prima partita con un Valsugana Padova non ancora da Top12, e molto più sofferta con un Noceto che ha lottato fino alla morte contro una FemiCz Rovigo a corto di uomini e senza un tallonatore di ruolo.

Marchio di fabbrica di Umberto Casellato che si è visto maggiormente nei primi 40 minuti, poi nel secondo confronto troppa imprecisione ha complicato le cose ai Bersaglieri che, da sabato prossimo contro la Lazio, sono chiamati a fare sul serio con la prima giornata di campionato.

Le partite sono state di 40 minuti ciascuna, senza calci né trasformazioni e mete di 7 punti. Il primo match tra Valsugana Rugby Padova e Rugby Noceto ha visto la netta vittoria dei padovani per 42-0, con sei mete segnate.

Nella seconda partita la FemiCz Rugby Rovigo Delta ha affrontato la squadra neo-promossa in Top12 del Valsugana Rugby Padova. I Bersaglieri hanno dato spettacolo fin dal primo minuto del match, andando subito in meta con Piva dopo una mischia a metà campo che ha generato una bella azione al largo. Dopo appena 3 minuti i Bersaglieri allungano ulteriormente il punteggio sul 14-0 grazie alla marcatura di Mantelli in gran spolvero. Il gioco spumeggiante dei rossoblù si fa valere anche all’11’ quando arriva la meta di Borin (già da prima squadra) che porta i Bersaglieri avanti per 21-0. La quarta marcatura dei rodigini arriva subito prima del water-break di nuovo con Mantelli, che va a schiacciare sotto i pali dopo un offload perfettamente servito da Piva. Il Valsugana tenta di arginare le incursioni rossoblù ma la squadra di casa non demorde e, anzi, torna in meta al 24’ con il giovane Visentin. Al 27’ Mantelli trova un bel break e avanza di diversi metri, pressato dagli avversari s’inventa un calcetto per Loro che riesce a schiacciare l’ovale oltre la linea per la meta del 42-0. Tre minuti dopo è Angelini a trovare il varco nella difesa avversaria e a volare in meta: è la settima marcatura rossoblù. I Bersaglieri continuano a dominare la partita anche negli istanti finali, riuscendo al 37’ a schiacciare nuovamente l’ovale oltre la linea, questa volta con Rossi. La partita si chiude con una bellissima corsa di Odiete che si fa inseguire dagli avversari per almeno 50 metri prima di tuffarsi sotto i pali e schiacciare la nona meta: i rossoblù vincono l’incontro 63-0.

Nell’ultimo match della serata la FemiCz Rugby Rovigo Delta ha affrontato la squadra che milita in Serie A Rugby Noceto. I ragazzi di Marco Frati con in campo anche l’ex Giuseppe Boggiani provano subito un’incursione ma i rossoblù vincono la prova in mischia confinando gli avversari nel loro 22. Nonostante gli sforzi i Bersaglieri non riescono a concretizzare, probabilmente accusando la stanchezza dei precedenti 40 minuti intensi con il Valsugana: i primi 20 minuti terminano infatti sullo 0-0. Nella ripresa, dopo vari tentativi di incursione sui 5 metri avversari, i rossoblù riescono a trovare un varco nella difesa avversaria che manda a segno Halvorsen (già pronto per il campionato), alla sua prima uscita ufficiale con i Bersaglieri. I rodigini non demordono e vanno a segnare la seconda meta del match con Mantelli. I rossoblù mantengo un buon ritmo e dopo aver vinto una touch sui propri 22 avanzano di molti metri riuscendo così a schiacciare l’ovale oltre la linea per la terza volta con il giovane Piva. Dopo pochi minuti la partita termina con la vittoria dei Bersaglieri per 21-0.

Questi i giocatori del Valsugana Rugby Padova scesi in campo durante il triangolare: Paluello; Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin; Roden, Citton; Ferraresi, Sironi, Sturaro; Albertarrio, Turcato; Barducci, Shipp, Swanepoel. Sono entrati anche: Cesaro, Michielotto, Trevisan, Giulian, Caldon, Scapin M., Scapin R., Rigutti. Allenatore: Polla Roux

Il Rugby Noceto ha schierato: Garulli; Ciju, Greco, Savina, Ghiretti; Anversi, Albertini; Barbieri, Serafini, Freddo; Bonfiglio, Mazzoni; Lanfredi, Marcoleoni, Diberti. Allenatore: Marco Frati

FemiCz Rovigo: Odiete; Borin, Modena, Angelini, Visentin; Mantelli, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Nibert, Cicchinelli; D’Amico, Cadorini, Pomaro. Sono entrati in campo: Pavesi, Rossi, Tveraga, Parolo, Venco, Halvorsen, Chillon, Loro, Bordin. Allenatore: Umberto Casellato