Il sindaco inaugura la scuola in Africa: “Di piccole cose c'è un bisogno sterminato"

SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) - Il Comune di San Martino di Venezze adesso è in Africa e può essere fiero di avere realizzato un grande sogno.Il sindaco Vinicio Piasentini con il proprio figlio Davide domenica 9 settembre ha inaugurato la scuolainteramente finanziata dall’amministrazioneIl primo cittadino è partito mercoledì 5 settembre e nei giorni prima dell’inaugurazione della scuola“Stiamo vivendo. - racconta dal Togo - È difficile raccontare a parole tutto ciò che stiamo vedendo e vivendo. L'Africa è un continente che ti assorbe completamente, ti immergi nella sua natura e nella sua umanità straripante e dimentichi le difficoltà del viaggio e i disagi che devi affrontare. Grazie ad una cugina di Don Claver siamo stati ricevuti dal sindaco di Lome'. Incredibile. La città è sull'oceano (bellissimo) caotica e disordinata. Motorini dappertutto, solo le strade principali asfaltate, il resto terra rossa. La vita e i commerci si si muovono ai bordi delle strade. Tutto è in strada. Poi siamo partiti per il villaggio di Badougbe, ospiti della parrocchia del Santuario di Santa Maria Du Lac, sul lago Togo a Togoville. E. Anche qui tutto sulla strada. È difficile non rimanere colpiti dal contesto. Si vive in un'altra dimensione. Tutto è povero, le case, le persone. La vita qui è dura, difficile andare a scuola, avere una casa, un lavoretto qualsiasi da fare.Le immagini parlano da sole. Lo stomaco si stringe alla vista di tanta fatica di vivere ma allo stesso tempo della dignità delle persone, della loro gentilezza, della loro voglia di conoscerti. I bambini che ti corrono incontro per un sorriso, una foto, una caramella, una carezza”.Per l’inaugurazione della struttura scolastica, tra cori, balli, recite dei bambini e tanta gente.. “Badougbe è nel comune di Vogan. Tantissime persone, - continua Piasentini - una messa di 3 ore, con canti e balli locali. Fantastico. Poi il taglio del nastro ed il pranzo di ringraziamento. Ci siamo sentiti circondati da una grande riconoscenza e da un calore immenso”.“I bisogni qui sono tanti. I parroci che ci accompagnano: Don Claver, Don Abramo, Don Giorgio sono bravissimi. Lottano non solo per educare alla fede cristiana le persone, ma anche e, forse, soprattutto per lenire le sofferenze della loro gente. Ci hanno condotto in luoghi che non crediamo possano ancora esistere. Dove non penseremmo che qualcuno, nel 2018, potesse ancora vivere. Ma l'Africa è anche questa. Qui c'è tanto, tanto bisogno di fatti concreti non di parole - conclude Piasentini -. Nel discorso che ho fatto in francese ho detto che ci porteremo a casa un pezzettino d'Africa. Impossibile dimenticare, impossibile non fare qualcosa per questi nostri fratelli.