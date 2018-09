Imprenditori locali a supporto del progetto Down dadi

I fratelli Davì e Down dadi hanno deciso sperimentare un metodo di lavoro che ha avuto il culmine nella giornata di domenica 9 settembre con il gruppo di ragazzi diversamente abili.

Annunciata anche l’apertura di un bar a Villanova del Ghebbo da parte dell’associazione “Amici di Elena” di Rovigo, che sarà esperienza lavorativa per ragazzi (e non solo) con disabilità

LUSIA (RO) - DeviPlant ha dedicato la giornata di domenica 9 settembre alla chiusura del progetto Zupperia 2.0 (percorso di autonomia di Down dadi finanziato dal Csv provinciale) mettendo a disposizione tutta la struttura organizzativa del Lusia Music Festival per un pranzo “speciale” che preferisce valorizzare il “gusto” dell’aiuto alle prelibatezze della cucina sofisticata.

Per non far ricadere nei luoghi comuni delle feste anonime di fine stagione, i fratelli Davì e Down dadi hanno deciso sperimentare un metodo di lavoro che ha avuto il culmine nella giornata di domenica 9 settembre con il gruppo di ragazzi di Down dadi e qualche inserimento aggiunto, per servire al tavolo le famiglie, persone che dopo “l’aperitivo parlante” si sono fermate a pranzo.

L’aperitivo parlante è stata la chiave che gli organizzatori hanno pensato usare per dare visibilità e spazio ad un tema molto importante per le persone affette da disabilità intellettive, quello del lavoro. Il tutto è stato fatto in maniera molto “leggera” per avvicinare la comunità a temi, conoscenze che altrimenti resterebbero relegati ai soli “addetti ai lavori”.

L’aperitivo parlante è stato introdotto dal presidente dell’associazione Down dadi presentando l’associazione ed il suo progetto con l’idea di “esportarla” in tutta la provincia.

L’associazione si occupa, di formazione all’autonomia dei ragazzi con disabilità intellettive (e qui la spiegazione dell’acronimo dadi, che sta per down, autismo, disabilità intellettiva) e da questa esperienza si è capito che l’autonomia si sviluppa almeno su tre grandi direttrici: quella abitativa, e su questa si sta sviluppando un percorso in due abitazioni ad Adria e da quest’anno anche a Rovigo ed a Lendinara in piccole esperienze di laboratori d’autonomia per ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni (quindi in un ambito non ancora toccato dalla legge 112/2016-dopo di noi); quella delle relazionali e sociale, ed in quest’ambito si sta sviluppando un percorso innovativo sull’educazione all’affettività per i ragazzi ed attraverso il Csv di Rovigo si cerca di interessare/coinvolgere altre associazioni, persone interessate ai percorsi educativi; per ultima la dimensione lavorativa, consapevoli, per esperienza, che non c’è vera autonomia se non ci si apre a questo mondo, pur in un momento così delicato per il lavoro dove anche i giovani normo dotati arrancano per entrare.

Si è data poi la parola nella solare coreografia del parco dell’azienda DavìPlant a Giorgio Osti, professore all’Università di Trieste e presidente di Aitsam di Rovigo per l’intervista ai tre imprenditori chiamati a dibattere sul tema “Lavoro e disabilità: Utopia od opportunità?”

Marco Ottocento, imprenditore sociale, che nel 2016 ha ricevuto dal presidente Mattarella l’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica per il contributo nella sperimentazione di percorsi di autonomia sociale e lavorativa per le persone con disabilità

Andrea Muzzi, imprenditore del settore dolciario (Borsari), eccellenza Polesana, con il cuore in italia ed una visione del lavoro che viene esportato a livello mondiale e sino a ieri presidente del Rotary distretto altopolesine

Mosè Davì, imprenditore nel settore del vivaismo assieme al capostipite Pietro ed ai tre fratelli, con numeri da capogiro, nella produzione di piante orticole.

I quesiti a cui hanno risposto in sequenza i tre imprenditori hanno coinvolto l’assemblea sintetizzando in un’unica frase la “diversità” che anche loro vivono nella quotidianità, chi nel profit e chi ne sociale che, se si vuole arrivare lontano si cammina assieme ed oggi in un mondo che riconosce tutti di essere portatori di fragilità risulta l’ultima sfida da giocare per far vincere la comunità.

In questa maniera ci si è permessi portare “fuori” dalle mura istituzionali il tema della disabilità e questo ha dato di riconoscere una nuova comunità. In questa modo di considerare “rete” si è rilanciata ad esempio la buona “news” , sul fronte del lavoro, del progetto di apertura di un bar/piccola ristorazione nelle vicinanze di Lusia (a Villanova del Ghebbo) da parte dell’associazione “Amici di Elena” di Rovigo , che sarà esperienza lavorativa per ragazzi (e non solo) con disabilità e che quindi anche con il semplice contributo di un caffè si potrà partecipare a questo sogno di integrare “in maniera intelligente” le capacità che le comunità esprimono, nessuno escluso.

Alle 13 poi si è dato il via al pranzo che ha permesso una miglior socializzazione anche degli adulti mentre i ragazzi di Down dadi servivano ai tavoli, aiutati dagli splendidi volontari del Lusia Music Festival, nel pomeriggio poi è stata data l’opportunità ai ragazzi presenti di un volo in aereo ultraleggero di cui la famiglia Davì è appassionata o di un giro in moto da parte del moto club locale, mentre un gruppo della palestra Olimpic Club di Lendinara dava esibizione di Super Jump attirando l’attenzione dei ragazzi, e non solo.

La giornata si è chiusa poi con “super torte” offerte dall’organizzazione che hanno permesso la foto finale di gruppo ed i ringraziamenti reciproci per questa opportunità di considerare anche i ragazzi portatori di abilità diverse tra cui quella dell’allegria e della semplicità.