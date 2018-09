L’azienda Orticelli sbaraglia tutti sulla sostenibilità 

ROVIGO - Oltre 400 i giovani presenti alla finale veneta dell’Oscar Green che ha visto trionfare lunedì 10 settembre anche un’azienda polesana tra quelle candidate. Nell’aula magna Galileo Galilei del Bo a Padova, presenti Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova, Franco Manzato Sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole, Giuseppe Pan Assessore all’Agricoltura, Luciano Gamberini Direttore del Centro Ricerche HiT (Human Inspired Technology) nonché i vertici regionali e provinciali di Coldiretti.“Tutte le aziende polesane candidate – sottolinea il presidente provinciale di Coldiretti, Carlo Salvan – con la loro capacità d’innovazione hanno rappresentato il potenziale del nostro territorio. Il premio vinto dall’azienda di Giulia e Riccardo testimonia il futuro che i giovani polesani vedono e vogliono realizzare, creando prospettive di sviluppo virtuose”.Giulia Casellato e Riccardo Cazzadore titolari dell’azienda agricola biologica, hannocon un progetto in condivisione col circolo Acli di Adria (Carbonara) che risponde ad un’esigenza sentita da tempo in città,e si dedicano anche alla produzione di ortaggi, cercando nella biodiversità un alleato per ridurre i rischi derivanti dai cambiamenti climatici. Successivamente è nata l’esigenza di“Mettendo a frutto le nostre esperienze di architetto e direttore di lavori edili maturate precedentemente – raccontano i giovani titolari - ci siamo avventurati nell’autocostruzione di una casa in paglia. A gennaio 2015 abbiamo deciso di prefabbricare le nostre pareti, in modo da velocizzare il lavoro di montaggio in primavera. Il cantiere è stata un’opportunità per riscoprire materiali naturali e tecniche costruttive locali, ma ha anche avvicinato molti giovani, come ad esempio gli studenti della scuola edile di Rovigo e un laureando in ingegneria ambientale che ha deciso di utilizzare il nostro fabbricato per la sua tesi di laurea, studiandone la sostenibilità dal punto di vista del ciclo di vita dei materiali utilizzati (legno, paglia, terra, calce)”.Questo non era sufficiente, però, a rispondere all’altra grande sfida: l’approvvigionamento di energia. “Siamo partiti installando un piccolo impianto fotovoltaico che potesse alimentare la pompa per l’irrigazione a goccia della nostra azienda ed a servizio dei 16 orti urbani – hanno spiegato - per poi proseguire con l’installazione di un secondo impianto col quale facciamo funzionare la pompa di calore che produce l’acqua calda, l’illuminazione e l’energia per i frigoriferi durante l’estate”. Tanti sono ancora i progetti da realizzare, tra questi, solo per citarne uno, la“Un plauso a tutte le aziende partecipanti ed ai finalisti delle diverse categorie che rendono l’appuntamento con l’Oscar Green una fonte di grande ispirazione per il mondo imprenditoriale" ha concluso il presidente Carlo Salvan. Ad aggiudicarsi il titolo delle altre categorie: azienda agricola Marco Tonon di Treviso con la birra agricola aromatizzata all'estratto di fiori, azienda agricola Saporea di Eleonora Farinazzo che in provincia di Verona produce aceto dai frutti delle piante di kako, la gelateria di Carolina Da Rold nel bellunese che usa prodotti agricoli locali freschissimi, come il latte munto da meno di sei ore quando avviene la preparazione del gelato, Alberto Baruffato che produce lana e prodotti cosmetici grazie al suo allevamento di alpaca nel vicentino e Sybille Righetti di Venezia con un progetto innovativo per il turismo sociale.