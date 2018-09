Quattro polesani ai Mondiali

DANZA ROVIGO Domenica 9 settembre vernissage dell’Academy dance in via Sant’Agostino con la presentazione alla cittadinanza

Sono 9 anche i veneziani. Per la Fire Generation: Federico Nordio ed Elisabetta Doria, e per la Euro Kick Boxing: Edoardo Bagarello, Nicola Bellemo, Martina Sartorato, Ivan Penzo, Rihaba Abbassi, Matilde Crepaldi e Riccardo Lanza.

Di seguito, l’elenco degli atleti veneti, divisi per provincia, che parteciperanno ai campionati del mondo. Per Padova: Hiba Boutilza Dragon Doja e Therry Crovi Fighting School.

Le competizioni vere e proprie avranno inizio martedì 18 settembre, subito dopo la cerimonia di apertura dei campionati prevista per le ore 12. Saranno quattro i polesani al palazzo del Turismo di Jesolo, in piazza Brescia, per i campionati Mondiali di kick boxing